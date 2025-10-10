Pančevo: Na svetski dan mentalnog zdravlja o internetu i trećem dobu

Sa kojim se opasnostima na internetu mogu suočiti i starije osobe, bila je tema jedne od radionica kojom je Centar za mentalno zdravlje u Pančevu, obeležio Svetski dan mentalnog zdravlja.

U Centru za mentalno zdravlje u Pančevu, primetili su da internet može doneti određene prevare i opasnosti ne samo deci, već i starijima i ljudima sa mentalnim problemima, zato su organizovali radionicu o toj temi.

Doktor Jovan Jelić, psihijatar, kaže: „Finansijske su najčešće prevare, onda krađa identiteta, a u zadnje vreme je česta jedna vrsta emocionalne manipulacije, koja se često završava finansijskom krađom.“

Pažnju su posvetili i konfliktima u odnosima, jer je to nešto što svi mi doživljavamo. Tu je važno naučiti kako da ih izbegavamo, a ako do njih dođe, da se prekinu na vreme.

Aleksandar Petrović, psiholog, dodaje: „Da se u kritičnoj tački taj razgovor, koji više i nije razgovor nego jedna ping pong partija, prekine i da se ljudi ponovo sastanu kad se malo „spuste“, ohlade glave i shvate u čemu se ne razumeju.“

Za to možemo potražiti pomoć psihologa, psihijatara i psihoterapeuta.

Zorica Vojka, učesnica radionica, objašnjava: „Prvi put sam malo imala tremu. Nekako, neće ljudi da se zna gde idu, što nije ni sramota, ni strašno, čak se osećam mnogo bolje, drugačije.“

Da bismo sačuvali mentalno zdravlje, sebe i privatni život treba da stavimo na prvo mesto, kažu stručnjaci.

Suzana Videnović, psihijatar, navodi: „Moramo da naučimo da volimo sebe, da se distanciramo od negativnih sadržaja i ljudi, da selektujemo šta je bitno, šta je nebitno za nas.“

Osim u Pančevu, radionice se tokom oktobra održavaju i u Kovinu, u Specijalnoj bolnici za psihijatrijske bolesti.

(RTS)