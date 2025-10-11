Vučić o sankcijama NIS-u: Nismo ni krivi, ni dužni u geopolitičkom ratu, a vadimo kestenje iz vatre

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić uključio se u program TV Informer telefonskim putem i govorio o situaciji koja je nastala uvođenjem sankcija NIS-u, kao i potencijalnim rešenjima.

Predsednik Vučić je analizirao situaciju i još jednom rekao građanima da nema razloga za brigu i da naftnih derivata ima dovoljno.

– Država bez obzira na zalihe i rezerve radi na rešavanju probelma. Dubravka je jutros bila malo možda grublja nego što ja volim, ali slede zaista ti razgovori sa Rusima i nadamo se najboljem – kazao je Vučić.

– Mi apelujemo na rusku stranu jer smo apelovali na amerikance mesecima, uspeli smo da izmolimo 8 meseci i kad Plenković kaže da nismo uspeli da uradimo ništa, pa nismo, jer za razliku od drugih mi nismo otimači jer jedino što smo mogli da otmemo neki kapital ili imovinu bez obzira da li sam ja srećan sa cenom koja je plaćena ili nisam. Bez ozbira da li je to bio dobar ugovor ili nije kako smo danas to saznali od profesora Đuričina od Borka Stefanovića koji je bio glavni pregovarač za to pa smo naplatili nešto za više od pet puta manje nego što je bila procena za to – kazao je Vučić.

– Reč je o sve težoj geopolitičkoj situaciji iako je taj termin po sebi sporan posebno do skora u Rusiji i kod slovenksih naroda, ali ono što se zbivva u svetu i na Bliskom istoku i u rusko-ukrajinskom sukobu i u novim evropskim carinama i kvotama za čelik su stvari koje govore o izuzetno složenosti odnosa i nameću vam činjenice koje su neretko kontradiktorne – obrazložio je predsednik Vučić.

– Naš je posao da gledamo živote ljudi, da ne narušavamo osnovne temelje, principe. Možda je Dubravka oštrije nastupila, ja ću u ponedeljak sa Djukovim izneti neke od naših ideja za koje smatram da su povoljne za rusku stranu. Da li će Rusi prihvatiti ili ne, nisam siguran. Važno je da ljudi saznaju koliko je Srbija fer prema našim ruskim prijateljima. Imao sam samo tri poziva direktna Šarla Mišela oko zahteva za ukidanje letova između Srbije i Rusije, ti razgovori nisu česti, a imao sam tri zahteva upućena meni. Mi smo to izržali, držali smo kontakte sa svim preduzećima, razgovaramo sa njima i kineskim partnerima kako da produžimo prugu. Uvek smo bili otvoreni, bez obzira na sankije koje su svi uvodili, mi se nismo priključili nijednoj deklaraciji i to je jedini razlog zašto Srbija nije veoma blizu članstvu u EU ili bi već bila na samom kraju puta, zato što smo se držali drugačije politike i vojne neutralnosti, bili smo fer prema ruskoj strani, Povelji UN, nerušeći elementarne interese opstanka ukrajinske države. Ta pozicija je bila teška, danas je još teža – naglasio je Vučić.

– Mi imamo dan danas dizel koji se troši 80 posto od svih derivata nafte je na nivou od 340.000 tona i to je značajna količina. Naš problem nastaje kada rafinerija prestane da radi i taj problem nastaje i sa ljudima koji su zaposleni u pančevačkoj rafineriji ali istovremeno nastaje problem sa preradom nafte i daljim korišćenjem derivata – upozorio je i pojasnio predsednik.

– Mi ćemo preduzimati mere i svaki dan koji izgubimo, nije dobro što smo ga izgubili. Kada Rafinerija prestane da radi, potrebno je 2 do 4 nedelje, a uvek bude više, da se Rafinerija ponovo pokrene. Što se tiče ispumpavanja domaće nafte, kada se to prekine, zbog pritiska koji se stvara. Rađa se bezbroj problema, razgovarao sam sa Bajatovićem, ponudili su nam ugovor za gas do Nove godine i rekao sam da je to za nas veoma razočaravajuća vest, trebalo je da zaključimo ugovor do maja – kazao je predsednik.

– Zašto do Nove godine? Zato što oni žele time da nam kažu, ako budete krenuli u nacionalizaciju NIS, ili bilo šta drugo mi možemo da presečemo gas. To je za mene loša poruka u svakom smislu. Ne zato što smo mi planirali da nacionalizujemo, da jesmo, ne bi imali sankcije. Amerikanci su mi rekli potpišite, neće biti sankcija, samo recite da vam je potrebno vreme da nacionalizujete. Ja sam rekoa da to za mene nije prihvatljivo, ne ovlimo da otimamo tuđu imovinu. Oni su rekli dajte reč, ja sam rekao ako dam reč, to moram i da ispunim. Sve drugo morate da iscrpite, pre nego što pomislite na tako nešto. Srbija se uvek ponosila odnosima prema investitorima, Srbija se ponosi pravnim poretkom, šta god ko govorio – kazao je predsednik Srbije.

– Moramo da vadimo najvruće kestenje iz vatre, ni krivi ni dužni. Nismo ni za šta krivi u ovom geopolitičkom sukobu. Ako vidite da danas Letonija proteruje 841 ruskog državljanina i da se pravi zavesa, da bukvalno svi su u pravom ratu. Što se građana tiče, mi ćemo izaći sa nekoliko stvari pred Djukova, očekujem korektan i konkretan razgovor. Šta mislite, da treba da ukinemo i bankarski sistem? Kad ne radi Rafinerija da kažemo da nije problem što je otpušteno 5.000 ljudi. Ja sam predsednik svih građana, i onima koji su, kao većina koja radi u NIS, većina blokaderi i njima sam predsednik i moja je dužnost da brinem o njima. kada budete čuli šta sve nudimo i šta ćemo da ponudimo zvanično, onda će svaki građanin da bude ponosan šta je sve Srbija učinila da sačuva prijateljstvo. Ne mogu da dozvolim da Srbija pati, Srbija neće da učestvuje u ratu – naglasio je Vučić.

– Sačekaću šta je to što će ruska strana nama da predloži i u skladu sa tim, pratio sam skupštinu akcionara, i tamo sem “čakajte, čekajte” Vučić će to da reši sa Amerikancima… Nikada nisam obmanuo narod. Rekao sam kada će da budu uvedene sankcije, rekoa sam da ne mogu da se obavežem za nacionalizaciju. Rekao sam da neće biti daljeg odlagnaja, nikada nisam lagao ljude. Nemamo redove na pumpama jer ljudi znaju da predsednik govori istinu. Kada sam govorio za vojsku, platu, penzije, tu nema redova. Mi ćemo sad da trošimo državne rezerve za koje smo dali novac. Srećom neko se brinuo da skupi sve kao hrčak i zato imamo sve namirnice i pasulja i graška… Meni ste se smejali kada sam rekao, a svetski portali su preneli, vidim gde svet ide, sa svakim od tih ljudi imam kontakt. Nikada nismo imali predsednike koji su sa najmoćnijoim ljudima sveta mogli da razgovaraju. Ode mast u propast. 100 odsto carine ne kinesku robu. Srbija ima litijum, kobalt, ima sve, dodatne količine nafte. Sve Srbija ima, nalazi se na geostrateškoj poziciji. Niko neće da ima kamenčić u cipeli, a neko drugi želi da mi budemo nekom kamenčić u cipeli. Kažem ljudima, da znaju, mi radimo 24 sata, onda rezultati moraj uda dođu. Bićemo fer ali ćemo sačuvati svoju zemlju. Kako da objasnim 13.000 porodica da kažem da je država gledala sa strane. Ko će da isplati plate? Na koji način? – upitao je Vučić.

– Sve što možemo učinićemo da pomognemo. Moramo da tražimo rešenja, ne možemo da čekamo da nešto padne sa neba. Može da bude potpisano i primirje, neće se stvari u svetu lako menjati. Evropljani neće menjati svoje odnose. Kako god se okrene, nema za nas lakih rešenja. Moramo da razumemo, cela Evropa je u psihozi rata, a mi se pravimo kao neki igrač koji uživa i navija dal će da pobedi Juventus ili Inter, i baš nas briga. Ne može da nas bude baš briga jer smo deo Evrope. Kome god da izvezemo oružje, završiće na nekom ratištu. Kako da ishranimo te radnike, samo čekam kad će da dođu da štrajkuju. Onda ćemo da imamo licemernu javnost koja će da kaže što nismo obezbedili ljudima plate. A kad obezbedimo, onda što si slao u Izrael. Šta god da uradite, nije dobro – kazao je Vučić.

– Situacija je komplikovana, posle Tita sam najduže na vlasti na Balkanu, a ne smao u Srbiji, moje iskustvo je veliko. Naučio sma na komplikovane i teške istuacije. Mi znamo kako da upravljamo krizom, kako da izborimo i pronađemo najbolja rešenja. Ovo je najteži izazov za nas do sada ali ćemo rešenja pronaći. Samo bih molio ljude, bez nervoze. VIdećemo šta nas čeka u ponedeljak. Što se gasa tiče, verujem da će i to biti u najboljem redu. Naći ćemo rešenja i za naftu i za gas i sve št otreba. Čeka nas poseta Ursule fon der Lajen,. da vidimo šta tu možemo. U isto vreme je energetski samit u Rusiji, bio bih možda tamo da nije ove posete, da rešimo probleme. Važno je da ljudi imaju poverenja u svoju državu. Kada kažem da imamo problem, znači da ćemo imati vremena da taj problem rešavamo. Nikad se ne igram državom i nisam od političara koji gledaju kako da prežive sledeći dan. Ne podonsim politiku bez plana. Niko nije pojurio sa kanisterima jer znaju da im govorim istinu – rekao je predsednik Srbije.

O izborima na KiM – 200.000 ljudi je ogroman broj, kada su držali skupove po celoj Srbiji, dan kada su oborili rekord bila je 91.000 u celoj Srbiji, ne računajući skup u Beogradu. Teško je okupiti toliki broj ljudi ali pozivam da se okupe. Ne znam da li ću i gde ću biti zbog ovih obaveza. Nadao sam se da ću biti na jugu, pa da odem i na utakmicu. Pozivam ljude da pruže podršku našem narodu na KiM. Postavili su Rašića, videli ste o kakvom je kriminalcu reč, Kurtijev potrčko. Samo je važno da se sruši Srpska lista. Pozivam građane da glasaju za Srpsku listu. Pozivam građane da izađu danas i pruže podršku srpskom narodu. Blokadeir, osim što su nam naneli ogromnu štetu, ne mogu da naprave ništa i ti skupovi su tužni. Ne predstavljaju opasnost. Ono što je vžano je da ljud pruže podršku našem narodu na KiM i daljem razvoju Srbije. Preko 90 odsto je popunjenost vozova u ovih četiri dana. Ljudi su srećni, zadovoljni, ponosni na svoju zemlju. Da nastavimo da gradimo, razvijamo Srbiju. Sutra ću obići radove na porodilištu u Beogradu, da majke dobiju prelepa mesta, da se uvek sećaju radnosnih događaja, da uživaju u samom mestu, modernom, lepom. Onda u Niš, pa drugo porodilište u Beogradu. Neće nam biti jednostavno. Znate li kakve će posledice da budu, na dosadnašnje visoke tarife, slede nove, EU povećava takse zbog Amerikanaca na uvoz čelika. Niko ne zna šta će kome sutra da padne na pamet. Kod nas je stabilnost u svemu ključ politike – kazao je Vučić.

