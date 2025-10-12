Budućnost koja počinje u školskim dvorištima

Program „Za čistije i zelenije škole u Vojvodini” već sedamnaestu godinu zaredom spaja decu, nastavnike, roditelje i lokalne zajednice oko jednog zajedničkog cilja – da škola postane mesto koje ne samo da obrazuje već i podučava ličnom odnosu prema prirodi i životnoj sredini.

Ovaj projekat, koji je pokrenuo Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine, izrastao je u najprepoznatljiviju ekološku inicijativu u oblasti obrazovanja na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Suština programa nije u formalnim takmičenjima ili materijalnim nagradama, već u stvaranju trajne svesti da svaki pojedinac, bez obzira na godine, može i treba da bude čuvar prirode. Zahvaljujući njemu, više stotina škola i predškolskih ustanova u Vojvodini već je prošlo kroz proces ekološkog osnaživanja – od jednostavnih akcija sakupljanja i reciklaže, preko uređivanja školskih dvorišta i sadnje drveća, pa sve do organizovanja edukativnih radionica i javnih tribina. „Za čistije i zelenije škole u Vojvodini” podseća mlade da ekološka kultura nije samo školska lekcija, već stil života. Time se podstiče aktivizam kod dece i mladih, ali i saradnja s lokalnim samoupravama, javnim preduzećima i organizacijama civilnog društva.

Vrednosti koje ostaju

Upravo ta povezanost daje programu snagu i čini ga primerom kako institucije i građani mogu zajedno raditi na istom cilju – očuvanju životne sredine. Poseban značaj imaju nematerijalne nagrade, koje su tokom godina postale simbol programa. Učenici nagrađenih škola imaju priliku da obiđu zaštićena prirodna dobra Vojvodine, gde uče o biodiverzitetu i održivom korišćenju resursa. Nastavnici pohađaju stručne seminare, stiču nova znanja i prenose ih u svoje škole, čime se program obogaćuje novim idejama. Dodatna nagrada – ozelenjavanje školskih dvorišta – ostavlja trajan trag u lokalnim sredinama, stvarajući zelene oaze koje će služiti budućim generacijama.

Razvijanje navika

Osnovna vizija programa jeste da generacije koje sada odrastaju postanu odgovorni nosioci društva koji će u narednim decenijama stvarati održivu budućnost. Deca koja danas sade stablo u školskom dvorištu, sutra će biti odrasle osobe koje će donositi odluke u lokalnoj zajednici, preduzeću ili instituciji. Zato je program usmeren upravo na njih – da razviju naviku razmišljanja o ekologiji i pre nego što krenu u životne i profesionalne izazove.

– Želimo da ove mlade ljude podstaknemo da zaštitu životne sredine dožive kao sopstvenu odgovornost i kao vrednost koju će nositi kroz ceo život – poručuju iz sekretarijata. Sedamnaesti ciklus programa uvodi i neke novine. Vreme realizacije aktivnosti biće skraćeno, tako da će najbolje škole svoje nagrade dobiti već početkom maja, pre kraja nastavne godine. Na taj način će izleti i seminari biti direktno povezani s tekućim aktivnostima učenika i nastavnika, što će imati još snažniji edukativni efekat.

Javni poziv za učešće otvoren je do 31. decembra 2025. godine. Prijaviti se mogu sve vaspitno-obrazovne ustanove na teritoriji AP Vojvodine – od predškolskih ustanova, preko osnovnih i srednjih škola, do specijalizovanih obrazovnih ustanova.

Pančevac/Z.St