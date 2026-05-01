Veritas: Pre 31 godinu sprovedena akcija Bljesak, dovršeno etničko čišćenje Zapadne Slavonije

Na današnji dan, 1. maja 1995. godine, 16.000 pripadnika hrvatskih oružanih snaga napalo je 15.000 žitelja Zapadne Slavonije sa oko 4.000 vojnika. Područje koje je bilo pod zaštitom UN – „UNPA – sektor Zapad“, napadnuto je u operaciji poznatoj kao „Bljesak“. U dva dana ubijeno je ili se vodi kao nestalo 283 Srba, od kojih 55 žena i 11 dece, saopštio je Dokumentaciono-informacioni centar Veritas.

Kako je navedeno, Srbi Zapadne Slavonije krenuli su tada u egzodus spasavajući živote, a na putu prema „mostu spasa“ preko reke Save, koji vodi u Republiku Srpsku, kolone srpskih izbeglica sustizale su avionske bombe, „maljutke“ iz helikoptera, topovske granate i snajperski meci. Ranjenici su gaženi tenkovskim gusenicama ili ubijani noževima.

„O kakvim razmerama zločina hrvatske vojske i policije nad Srbima u Zapadnoj Slavoniji je reč najbolje potvrđuje podatak da su tadašnji pripadnici argentinskog kontingenta UNPROFOR-a posvedočili da su hrvatske snage cisternom ispirale krv sa asfalta na putu prema naselju Nova Varoš“, navedeno je u saopštenju.

Takođe, da bi bili sklonjeni i zatrti svi tragovi ovog surovog zločina, taj put je kasnije presvučen novim slojem asfalta.

„Sve to nije bilo dovoljno da bi se procesuirali ovi zločini ili da međunarodni faktori zatraže od Hrvatske, koja je postala članica Evropske unije, da konačno izvede odgovorne pred lice pravde. Za zločine počinjene nad Srbima u Zapadnoj Slavoniji, koja je bila pod zaštitom UN, niko nije optužen ni pred Haškim tribunalom, niti pred hrvatskim sudovima“, istakao je Veritas.

Ukazano je da je ovom operacijom Hrvatska dovršila etničko čišćenje u kojem je, počev od 1991. godine, iz Zapadne Slavonije proterano oko 67.000 Srba, a vratilo se samo oko 1.500 ljudi, uglavnom starije dobi.

