Nema života ni države bez dece: Vučić obilazi radove na sanaciji klinke u Višegradskoj

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić obilazi radove na sanaciji i adaptaciji klinke za ginekologiju i akušerstvo u Višegradskoj.

– I dan danas se sećam kada sam Danila izveo odavde – rekao je Vučić prilikom obilaska radova na klinici u Višegradskoj.

Država ulaže 40 miliona evra, sve će biti potpuno sanirano.

– U sobama više neće biti 10-12 porodilja, već jedna ili dve. Sve će imati kupatilo. To će biti potpuno drugačiji odnos prema majkama i deci – naglasio je predsednik.

Ističe da nam je u najbogatijim opštinama najmanji natalitet.

– Što nam ljudi bolje žive, manje hoće decu. Ja dolazim da kažem koliko je važno da imamo decu i da brinemo o njima. Mi nažalost više pričamo o kućnim ljubimcima nego o deci – kazao je predsednik.

Nema života ni države bez dece, istakao je on.

– Mi smo zemlja sa najvećim roditeljskim dodatkom u Evropi. Nijedna zemlja nije uspela u potpunosti da savlada te probleme. Bolji standard svakoga od nas pravi sebičnijim, i više bismo da brinemo o sebi nego o drugima. Trude se ljudi u svetu da nađu rešenja, pa uglavnom time nadomešćuju migracijama. A onda to izaziva pobunu domicilnog stanovništva, koji smatraju da im se uzima deo hleba – rekao je Vučić.

Za tačno dve godine će biti završeni radovi, a prva polovina će biti završena za godinu dana.

– Klinika, ne zgrada, je stara 102 godine, najstarija je na Balkanu. Nadamo se samo da ćemo uspeti sve to da uradimo. Jutros ste videli da je počeo novi rat u svetu. Posle ove košmarne fudbalske noći gledao sam uglavnom strane medije, video sam da već ima 60 mrtvih. Šta će da bude u godinama koje dolaze mi moramo biti spremni sa infrastrukturom – kazao je predsednik.

Tokom obilaska radova on se interesovao za razne procese i broj radnika.

– Nema radnika za keramiku i kamen, a fizikalci su stranci. Neće niko više da radi fizičke poslove, iako plate nisu male – rekao je Vučić, na šta ga je poslovođa obavestio da najobičniji fizikalac dobija 1200 evra neto.

Vučić naglašava da je najveći problem održavanje objekata, i da održavanje naših auto-puteva košta 400 miliona evra godišnje.

– I zato su bolji nego putevi u svetu. Jednom sam video rupu samo na auto-putu kod nas. Ne može da se poredi sa zemljama u regionu – kazao je on.

Predsednik je rekao da je Bajdenova administracija donela pametan akt, koji nikada nije suštinski stupio na snagu.

– To je bio IRA, Inflation reduction act. To je akt o obnovi njihove infrastrukture. Došli su Nemci i Holanđani, to je osnova, najveći deo američkog stanovništva su poreklom Nemci. Oni su gradili najmoćniju infrastrukturu na svetu. Vremenom to je propadalo, a u održavanje se ne ulaže ni upola onoliko koliko je potrebno. Zato često ima iskakanja iz šina, posebno u manjim državama u SAD. Kod nas, pitanje je šta da radimo sa ovakvim objektima – rekao je Vučić.

On ističe da se i dalje seća kada je došao po sina Danila u bolnicu, i dodaje da ni tada to nije izgledalo bolje.

U razgovoru je poručio kroz smeh ministru Darku Glišiću: “Kad si ti pre stigao da se oporaviš, kao da ti ništa nije bilo”, na šta je ministar odgovorio: “Deluje, tako deluje”.

Sobe u renoviranom porodilištu biće maksimalno dvokrevetne. Do sada je bilo i po sedam kreveta po sobi.

– Biće mnogo lepše ženama i majka, baš sam srećan zbog toga – rekao je predsednik Vučić.

Obilazak je počeo u 11 časova.

Sa predsednikom je na terenu i ministar Darko Glišić, koji je rekao da se do avgusta završe radovi.

