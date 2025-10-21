Arnold Švarceneger i u 78. godini nije odustao od vežbanja: Ovako danas izgledaju njegovi treninzi

Sedamdesetosmogodišnji Arnold Švarceneger i dalje trenira skoro svaki dan, ali treninzi više nisu maraton od pet sati kao u njegovim bodybuilding danima.

„Ponekad sam trenirao i po pet sati dnevno sa tegovima. To je ogromno opterećenje za telo – i jasno je da telo nije stvoreno za tako nešto“, otkriva legendarni glumac za Business Insider.

Švarceneger je počeo da vežba još kao tinejdžer, a na vrhuncu karijere radio je do 80-100 serija kako bi radio svaku mišićnu grupu. Međutim, sada u svojoj osmoj deceniji, ni Terminator nije imun na habanje zglobova nakon decenija podizanja tereta.

„Za mene su danas mašine bolje jednostavno zato što postoje određeni pokreti koje ne mogu da izvedem zbog problema sa ramenima ili kolenima“, objašnjava Švarceneger.

Umjesto teških šipki, Švarceneger sada preferira mašine i kraće, smart treninge. Ipak, on naglašava da je za početnike bolje da prvo nauče tehniku sa slobodnim tegovima, pre nego što pređu na mašine.

„Sada imamo toliko sofisticiranih mašina da ljudi ponekad upadnu u naviku da koriste mašinu kada su zapravo slobodni tegovi u početku bolji“, ističe on.

Ključ uspeha za Švarcenegera je doslednost – on i dalje trenira 25 serija sa tegovima uz kardio vežbe. Kaže da je važno ne odustajati zbog povremenih prepreka u životu.

„Kada ljudi počnu da osećaju bol, onda počinju da ograničavaju ono što rade. Kada počnete to da radite, onda je opasnost da to bude početak smrti, jer je pokret život“, poručio je legendarni glumac.

