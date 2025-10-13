Politika Vesti

Vučić o oslobođenju Alona Ohela: Prošao kroz 738 dana tame i pobedio, tvoja snaga nas sve inspiriše

12:14

13.10.2025

Printscreen/TV Prva

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić pozdravio je puštanje na slobodu izraelsko-srpskog državljanina Alona Ohela koji je bio u zatočeništvu Hamasa od 7. oktobra 2023. godine.

“Alone Ohele, borio si se kroz 738 dana tame i pobedio. Dobrodošao kući, dragi prijatelju – tvoja snaga nas sve inspiriše. Idit i Kobi, zagrlite svog sina. Noćna mora je gotova. Srbija je zahvalna predsedniku SAD Donaldu Trampu, Džerardu Kušneru, američkom izaslaniku za Bliski ispok Stivu Vitkofu i premijeru Izraela Benjaminu Netanjahuu – liderima koji donose slobodu kada je najvažnije. Stabilnost je jedini put napred”, napisao je Vučić.

Podsetimo, izraelske odbrambene snage (IDF) potvrdile su da je ih je Crveni krst obavestio da su u Gazi preuzeli sedam talaca od Hamasa, među kojima je i izraelsko-srpski zarobljenik Alon Ohel, preneo je Tajms of Izrael.

Ohel je prisustvovao muzičkom festivalu Nova 7. oktobra 2023. u blizini Reima kada su teroristi Hamasa upali u Izrael.

Njegova porodica je u aprilu otkrila da su od oslobođenih talaca dobili informacije da je Ohel sada slep na jedno oko. Alon je bio zatvoren u tunelima, okovan i bez odgovarajućeg lečenja.

Imena ostalih šest oslobođenih su Matan Angrest, braća Gali i Ziv Berman, Eitan Mor, Omri Miran i Gaj Gilboa-Dalal.

(Pančevac)

Aleksandar Vučić Alon Ohel

