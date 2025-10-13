Vučić o oslobođenju Alona Ohela: Prošao kroz 738 dana tame i pobedio, tvoja snaga nas sve inspiriše

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić pozdravio je puštanje na slobodu izraelsko-srpskog državljanina Alona Ohela koji je bio u zatočeništvu Hamasa od 7. oktobra 2023. godine.

“Alone Ohele, borio si se kroz 738 dana tame i pobedio. Dobrodošao kući, dragi prijatelju – tvoja snaga nas sve inspiriše. Idit i Kobi, zagrlite svog sina. Noćna mora je gotova. Srbija je zahvalna predsedniku SAD Donaldu Trampu, Džerardu Kušneru, američkom izaslaniku za Bliski ispok Stivu Vitkofu i premijeru Izraela Benjaminu Netanjahuu – liderima koji donose slobodu kada je najvažnije. Stabilnost je jedini put napred”, napisao je Vučić.

Alon Ohel, you fought through 738 days of darkness and won. Welcome home, dear friend – your strength inspires us all. Idit and Kobi, wrap your arms around your son. The nightmare is over. Serbia stands grateful to @realDonaldTrump, @jaredkushner, @SteveWitkoff, and @netanyahu… pic.twitter.com/oYztdhr7nR — Александар Вучић (@predsednikrs) October 13, 2025

Podsetimo, izraelske odbrambene snage (IDF) potvrdile su da je ih je Crveni krst obavestio da su u Gazi preuzeli sedam talaca od Hamasa, među kojima je i izraelsko-srpski zarobljenik Alon Ohel, preneo je Tajms of Izrael.

Ohel je prisustvovao muzičkom festivalu Nova 7. oktobra 2023. u blizini Reima kada su teroristi Hamasa upali u Izrael.

Njegova porodica je u aprilu otkrila da su od oslobođenih talaca dobili informacije da je Ohel sada slep na jedno oko. Alon je bio zatvoren u tunelima, okovan i bez odgovarajućeg lečenja.

Imena ostalih šest oslobođenih su Matan Angrest, braća Gali i Ziv Berman, Eitan Mor, Omri Miran i Gaj Gilboa-Dalal.

(Pančevac)