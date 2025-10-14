Vesti Društvo

Hiljade kažnjenih zbog korišćenja mobilnog telefona tokom vožnje

12:00

14.10.2025

Foto: MUP Srbije

Pripadnici saobraćajne policije tokom akcije pojačane kontrole saobraćaja pod nazivom „Fokus na putu sankcionisali su 3.397 vozača zbog nepropisnog korišćenja mobilnog telefona tokom vožnje.
Takođe je sankcionisano 1.128 pešaka zbog nepropisnog korišćenja telefona ili slušalica prilikom prelaska kolovoza.

Akcija je je sprovedena od 6. do 12. oktobra u okviru 34 evropske države članice ROADPOL-a.

Saobraćajna policija vila je na više od 7.000 kontrolnih tačaka širom zemlje, a pored navedenih prekršaja, otkriveno je još gotovo 10.000 drugih prekršaja.

Ministarstvo unutrašnjih poslova podsetilo je javnost da korišćenje mobilnog telefona tokom vožnje povećava rizik od saobraćajne nezgode za četiri do čak 20 puta. U skladu sa tim, u nastavku godine biće preduzimane dodatne mere pojačane kontrole saobraćaja u cilju očuvanja bezbednosti na putevima.

(Pančevac/Dnevnik)

