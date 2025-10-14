JKP „Grejanje“ spremno za početak grejne sezone

"Sve je spremno za početak grejne sezone u Pančevu", kaže za RTV Pančevo Predrag Živković, direktor Javno komunalnog preduzeća „Grejanje“.

Javno komunalno preduzeće „Grejanje“ spremno dočekuje početak grejene sezone, 15. oktobra. U JKP „Grejanje“ kažu da su od početka meseca krenuli sa toplim probama, zahvaljujujći kojima je sistem testiran pred početak sezone grejanje.

Ove godine zbog niskih temperatura početkom oktobra ranije su počele tople probe, zahvaljujći kojima je sistem testiran pred početak sezone.

Mogu da kažem da je već desetak dana kontinuiranog rada, da je sistem gotovo u potpunosti spreman. Zgrade su ozračene, dopunjene su vodom. Na magistralnim toplovodima i na ovom delom mreže nije bilo problema, osim nekih manjih havarija koji su veoma brzo sanirane. Tako da i u odnosu na prethodne godine, s obzirom da je ove tople probe traju već desetak dana, možemo reći da smo u potpunosti spremni za narednu grejnu sezonu, izjavio je Predrag Živković, direktor JKP „Grejanje“.

Letnji meseci koriste se za radove na sistemu kako bi on bio spremna za grejnu sezonu, ističu nadležni u Grejanju. Tokom leta remontovane su pumpe i elektro motori u toplana, a rekonstuisana su i tri šahta i deo vrelovoda.

Zamenjena su dva gasna generatora. Ovde se pokazalo za ovih nekoliko dana, koliko imamo toplih proba, da nije bilo izbacivanja sistema kada je u pitanju rad toplana. Što se tiče sektora održavanja, tamo gde je sistem u toku protekle godine, a posebno krajem protekle grejne sezone, pokazivao određene slabosti. Tu smo izvršili određene rekonstrukcije, tri šahkta su u potpunosti rekonstruisana, deo jednog magistranog vrelovoda, i tamo gde smo imali dosta reklamacija odnose se na vertikale u zgradama, one su takođe zamenjene, istakao je Živković.

Prema rečima Predraga Živkovća trenutno je na sistemu JKP Grejanje registrovano 13.800 stanova, s tim da u Grejanju očekuju da će se ovaj broj povećavati.

Odlukom iz 2023 godine, kada svi oni investitori koji žele da novi objekat priključe na našu toplovodnu mrežu, da su oslobađeniod komunalnog opremanja, trenutno su u fazi za nekoliko objekata čeka upotrebna dozvola. Šest objekata je za ovu grejnu sezonu priključeno, tako da, upravo potpisuju se ugovori sa stanarima, oni će imati, odnosno, bi će na sistemu centralnog grejenja, tako da se nadam da će u budućnosti, s obzirom na kvalitet te odluke, da će se broj naših korisnika povećavati.

Na početku grejne sezone građani koji uoče problema na radijatorima ili cevima u svojim stanovima mogu da se obrate dispečarskom centru na broj telefona 013 315 400 ili da pošalju mail službi reklamacija.

(RTV Pančevo)