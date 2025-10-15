Narodni muzej: Večeras izložba radova sa 56. Likovne kolonije „Deliblatski pesak“

U sredu, 15. oktobra, u 19 časova, u Narodnom muzeju Pančevo biće svečano otvorena izložba radova nastalih na 56. Likovnoj koloniji „Deliblatski pesak“.

Likovna kolonija „Deliblatski pesak“ osnovana je 1969. godine i jedna je od retkih manifestacija ove vrste u zemlji koje traju bez prekida više od pet decenija. Tokom godina, u njenom radu učestvovalo je više od 500 umetnika iz nekadašnje Jugoslavije, Srbije i brojnih zemalja sveta, a nastalo je oko 1.500 umetničkih dela koja danas čine bogati fond Kulturno-prosvetne zajednice Pančeva.

Kolonija je kroz svoj višedecenijski kontinuitet doprinela razvoju umetničke scene Pančeva i šireg regiona, obogaćujući kulturni život grada delima internacionalnog karaktera i saradnjom sa umetnicima različitih generacija i senzibiliteta.

Na ovogodišnjoj koloniji učestvovalo je sedamnaest umetnika iz Srbije, čiji će radovi biti predstavljeni na izložbi u Narodnom muzeju Pančevo.

(Pančevac)