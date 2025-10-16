Oglasio se ministar prosvete o polaganju ispita: Poznato da li će biti dodatnog roka za studente
Ministar prosvete Dejan Vuk Stanković izjavio je danas da se na fakultetima u Srbiji regularno održavaju ispiti, po ubrzanom režimu, a da će mnogi fakulteti studentima omogućiti dodatni ispitni rok kao šansu da polože što više ispita i zadrže budžetski status.
Stanković je rekao da ne vidi razlog da dođe do reprize prošle akademske godine ni na univerzitetu, ni u srednjim i osnovnim školama.
Stanković je ocenio da će neko sigurno pokušati da ponovi događaje iz prethodne akademske godine, ali je izrazio nadu da će biti dovoljno razuma i uviđavnosti da se takav scenario ne sprovede.
Ocenio je da je ideja studenata u blokadi sa objavljivanjem navoda da je njihova koleginica navodno pretučena od strane policije da se manipuliše žrtvom i kroz to stekne osnov za političku mobilizaciju, kako bi se ponovo organizovali protesti.
(Telegraf.rs/Tanjug)