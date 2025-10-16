Oglasio se ministar prosvete o polaganju ispita: Poznato da li će biti dodatnog roka za studente

Ministar prosvete Dejan Vuk Stanković izjavio je danas da se na fakultetima u Srbiji regularno održavaju ispiti, po ubrzanom režimu, a da će mnogi fakulteti studentima omogućiti dodatni ispitni rok kao šansu da polože što više ispita i zadrže budžetski status.

Stanković je rekao da ne vidi razlog da dođe do reprize prošle akademske godine ni na univerzitetu, ni u srednjim i osnovnim školama.

„Time se ulazi u stanje bezakonja i nanose se šteta i obrazovnom sistemu i nastavnicima i učenicima, odnosno studentima, i nanosi se šteta društvu“, rekao je ministar prosvete za TV Pink.

Stanković je ocenio da će neko sigurno pokušati da ponovi događaje iz prethodne akademske godine, ali je izrazio nadu da će biti dovoljno razuma i uviđavnosti da se takav scenario ne sprovede.

„Svako u ovoj zemlji ima jednako pravo na politički angažman, kojoj god stranci i kojoj god ideologiji pripada, ali niko nema pravo da uništava ni jedan društveni podsistem, ni obrazovni, ni zdravstveni, ni bilo koji drugi, zbog svojih dnevno-političkih interesa i medijske promocije. To je ono gde država mora da zaštiti prava građana“, istakao je Stanković.

Ocenio je da je ideja studenata u blokadi sa objavljivanjem navoda da je njihova koleginica navodno pretučena od strane policije da se manipuliše žrtvom i kroz to stekne osnov za političku mobilizaciju, kako bi se ponovo organizovali protesti.

„Cilj je da pokažu da je država represivna. To je rađeno i zbog posete Ursule Fon der Lajen, evropske komesarke, da se prikaže vlast kao represivna, da se pokaže da je vlast suprotstavljena osnovnim načelima demokratije i političkog pluralizma, da prekomerno upotrebljava silu, a onda onaj ko je žrtva te sile, taj treba da bude neko ko je simbol otpora takvoj vlasti“, dodao je Stanković.

(Telegraf.rs/Tanjug)