Oblačno, ujutru i pre podne sa slabom kišom

Na severu Vojvodine će biti suvo, pre podne pretežno sunčano, popodne promenljivo oblačno.

U Srbiji će danas biti oblačno, ujutro i pre podne mestimično sa slabom kišom koja bi trebalo da posetepno prestane od popodneva i uveče se očekuje delimično razvedravanje, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

U Srbiji će duvati slab do umeren severozapadni vetar, na severu ponegde kratkotrajno i jak.

Najniža temperatura od četiri do 11 stepeni, a najviša od 12 do 17.

U Beogradu će biti oblačno, ujutro je na širem području grada moguća slaba kiša, od sredine dana postepeno razvedravanje. Duvaće slab severozapadni vetar. Najniža temperatura će biti oko 11 stepeni, a najviša dnevna oko 15 stepeni.

U Srbiji će od nedelje do utorka ujutru biti hladno, uz slab prizemni mrat, a u ponedeljak i slab mraz i na dva metra visine. Tokom dana pretežno sunčano uz malu ili umerenu oblačnost.

Potom će biti postepeno toplije uz pojačanje jugoistočnog vetra u košavskom području.

U drugoj polovini naredne sedmice biće povećanja oblačnosti i ponegde se očekuje kiša.

Biometeorološka prognoza Relativno povolјno za hronične bolesnike. Izvesne tegobe mogu osetiti osobe sa srčanim obolјenjima. Od meteoropatskih reakcija moguće su glavobolјa i nesanica.

(Pančevac)