Oblačno, ujutru i pre podne sa slabom kišom

Na severu Vojvodine će biti suvo, pre podne pretežno sunčano, popodne promenljivo oblačno.
12:30
18.10.2025
U Srbiji će danas biti oblačno, ujutro i pre podne mestimično sa slabom kišom koja bi trebalo da posetepno prestane od popodneva i uveče se očekuje delimično razvedravanje, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.
U Srbiji će duvati slab do umeren severozapadni vetar, na severu ponegde kratkotrajno i jak.
Najniža temperatura od četiri do 11 stepeni, a najviša od 12 do 17.
U Beogradu će biti oblačno, ujutro je na širem području grada moguća slaba kiša, od sredine dana postepeno razvedravanje. Duvaće slab severozapadni vetar. Najniža temperatura će biti oko 11 stepeni, a najviša dnevna oko 15 stepeni.
U Srbiji će od nedelje do utorka ujutru biti hladno, uz slab prizemni mrat, a u ponedeljak i slab mraz i na dva metra visine. Tokom dana pretežno sunčano uz malu ili umerenu oblačnost.
Potom će biti postepeno toplije uz pojačanje jugoistočnog vetra u košavskom području.
U drugoj polovini naredne sedmice biće povećanja oblačnosti i ponegde se očekuje kiša.
Biometeorološka prognoza
Relativno povolјno za hronične bolesnike. Izvesne tegobe mogu osetiti osobe sa srčanim obolјenjima. Od meteoropatskih reakcija moguće su glavobolјa i nesanica.
(Pančevac)