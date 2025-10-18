Alibunar: 4 miliona za crkve i verske zajednice

Opština Alibunar je svojim budžetom za 2025. godinu opredelila sredstva u iznosu od 4.000.000 dinara za sufinansiranje programa i projekata crkava i verskih zajednica na svojoj teritoriji.

Opštinsko veće opštine Alibunar donelo je Rešenje o raspodeli sredstava iz budžeta opštine Alibunar za programe i projekte crkava i verskih zajednica za 2025. godinu, na osnovu čega je predsednica opštine Alibunar potpisala 14 ugovora sa crkvama i verskim zajednicama naše opštine.

„Opština Alibunar ima izuzetnu saradnju sa crkvama i verskim zajednicama na svojoj teritoriji, svojim delovanjem nastoji da u jednoj multinacionalnoj sredini učini boljim kulturni i duhovni život svojih građana. I u narednom periodu opština Alibunar stajaće kao dobar i pouzdan partner svim crkvama i verskim zajednicama u opštini Alibunar“, saopšteno je iz Opštine Alibunar.

(Pančevac)