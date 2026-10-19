Nedeljni horoskop od 19. do 25. oktobra: Evo koji znaci će biti najsrećniji

Astrološki pejzaž za nedelju od 19. do 25. oktobra 2026. godine donosi nam jedan od najvažnijih energetskih prelaza u ovoj godini. U prvoj polovini nedelje Sunce završava svoj tranzit kroz diplomatsku Vagu, a već 23. oktobra zvanično ulazimo u sezonu Škorpije.

Ono što ovu nedelju čini kritičnom i sudbinskom jeste Mlad Mesec u Škorpiji koji se dešava u istom periodu, dok je Venera i dalje retrogradna u ovom znaku. Ovo je vreme kada se maske potpuno ruše, tajne izlaze na videlo, a kosmos od nas traži da sahranimo staro kako bismo napravili prostor za potpuno nove početke. Strasti su na vrhuncu, a intuicija nepogrešiva.

Evo šta zvezde donose vašem znaku za ovu transformativnu nedelju:

♈ Ovan

Posao: Ulazak Sunca u vaše osmo polje donosi fokus na finansije, poreze, nasledstva ili tuđi novac. Idealno je vreme da rešite zaostale dugove, ali izbegavajte potpisivanje rizičnih ugovora do kraja nedelje.

Ljubav: Sa retrogradnom Venerom koja pritiska vaše polje intimnosti, prošlost i dalje ima ogroman uticaj. Ako ste u vezi, rešavate duboko skrivene probleme sa partnerom. Slobodni Ovnovi osećaju jaku, gotovo magnetnu privlačnost prema osobi koja im je zabranjena.

Zdravlje: Energija vam varira. Potrebno vam je više sna i detoksikacija organizma.

♉ Bik

Posao: Mlad Mesec u vašem polju partnerstva (23. oktobar) donosi preokret u poslovnim odnosima. Stari ugovori mogu biti prekinuti, ali se otvara prostor za potpuno novu, sudbinsku saradnju koja će vam doneti stabilnost.

Ljubav: Ovo je ključna nedelja za vaše emotivne odnose. Partner može pokrenuti temu koja zahteva potpunu iskrenost. Maske padaju – ako je veza stabilna, prelazi na viši nivo; ako je toksična, vreme je za radikalan rez.

Zdravlje: Obratite pažnju na grlo, urogenitalni trakt i hormone.

♊ Blizanci

Posao: Sezona Škorpije donosi vam ogroman porast obaveza u svakodnevnoj rutini. Mlad Mesec vas tera da promenite loše navike na poslu i bolje se organizujete. Moguća je promena radnog mesta ili tima.

Ljubav: Komunikacija sa partnerom može biti zategnuta sredinom nedelje zbog sitnica. Nemojte dopustiti da se stres sa posla prelije na privatan život. Slobodni Blizanci mogu obnoviti kontakt sa kolegom ili nekim preko poslovnog segmenta.

Zdravlje: Pad imuniteta. Unosite više vitamina i povedite računa o ishrani.

♋ Rak

Posao: Sreća se okreće na vašu stranu sa prelaskom Sunca u Škorpiju. Vaša kreativnost je na vrhuncu. Odličan je period za pokretanje novih projekata, hobija ili poslova koji uključuju javnost i kreativno izražavanje.

Ljubav: Mlad Mesec aktivira vaše polje ljubavi i strasti. Ako ste slobodni, ovo je nedelja u kojoj možete doživeti fatalan susret koji će vam promeniti život. Ako ste u vezi, budi se stara iskra i odnos postaje znatno strastveniji.

Zdravlje: Odlično. Osećate ogroman priliv pozitivne energije.

♌ Lav

Posao: Fokus se sa karijere polako pomera na privatni biznis i porodična pitanja. Ako radite od kuće, ova nedelja vam donosi sjajne rezultate. Izbegavajte konflikte sa autoritetima sredinom nedelje.

Ljubav: Mlad Mesec i retrogradna Venera u vašem četvrtom polju donose preispitivanje porodičnih odnosa. Vreme je za rešavanje starih nesuglasica sa partnerom u vezi sa mestom stanovanja ili zajedničkom budućnošću.

Zdravlje: Osećate hroničan umor u leđima i ramenom pojasu. Prijaće vam masaža.

♍ Devica

Posao: Ulazite u period izuzetno dinamične komunikacije, sastanaka i kraćih putovanja. Mlad Mesec vam donosi priliku da potpišete ugovor o saradnji koji ste dugo čekali, ali dobro proverite svaku stavku zbog retrogradnog uticaja planeta.

Ljubav: Reči ove nedelje imaju moć da iscele, ali i da povrede. Otvoren razgovor sa partnerom rešava dilemu koja vas muči nedeljama. Slobodne Device mogu primiti sudbonosnu poruku od osobe iz prošlosti.

Zdravlje: Osetljivi disajni putevi i nervni sistem. Izbegavajte preveliki stres.

♎ Vaga

Posao: Sunce napušta vaš znak i prelazi u polje finansija, gde se spaja sa Mladim Mesecom. Ova nedelja vam donosi sjajne prilike za povećanje prihoda, pronalaženje novog izvora zarade ili naplatu starih dugovanja.

Ljubav: Vaša vladarka Venera vas i dalje tera na unutrašnju reviziju. Više cenite stabilnost i dela nego prazne reči. Partner će morati da dokaže svoju lojalnost konkretnim postupcima. Slobodne Vage biraju sigurnost.

Zdravlje: Stabilno, ali nemojte preterivati sa hedonizmom i kaloričnom hranom.

♏ Škorpija

Posao: Ovo je vaša nedelja! Ulazak Sunca u vaš znak i Mlad Mesec u Škorpiji donose vam ogroman kosmički restart. Spremni ste da okrenete novi list, donesete radikalne odluke i pokrenete projekte koji će obeležiti narednih godinu dana.

Ljubav: Sa retrogradnom Venerom u vašem znaku, vi ste apsolutni magnet, ali i sami prolazite kroz emotivnu buru. Bivši partneri se masovno vraćaju u vaš život – na vama je da odlučite da li ćete im pružiti drugu šansu ili staviti tačku zauvek.

Zdravlje: Ogroman priliv energije, ali i sklonost upalnim procesima. Kanališite stres kroz trening.

♐ Strelac

Posao: Sunce prelazi u vaše dvanaesto polje, što znači da je vreme za povlačenje i rad iza kulisa. Nije trenutak za guranje u prvi plan ili započinjanje velikih javnih projekata. Analizirajte greške i pravite strategiju za sledeći mesec.

Ljubav: Tajne, skrivene misli i maštanja dominiraju ovom nedeljom. Može vas privući osoba koja je na neki način zauzeta ili nedostupna. Ako ste u vezi, pružite partneru više prostora i nemojte sumnjati bez dokaza.

Zdravlje: Potreban vam je izolacija i kvalitetan odmor. Moguća je nesanica.

♑ Jarac

Posao: Mlad Mesec u polju planova i umrežavanja donosi vam podršku moćnih prijatelja i sponzora. Ako ste čekali odobrenje za neki projekat ili podršku tima, ova nedelja vam donosi zeleno svetlo. Finansije se popravljaju.

Ljubav: Prijateljski odnosi ove nedelje lako mogu da prerastu u duboku strast. Ako ste slobodni, preko društvenog kruga ili izlaska upoznajete osobu koja deli vaša interesovanja. U vezama se vraća stabilnost kroz zajedničke planove.

Zdravlje: Odlično. Osećate se stabilno i psihički veoma jako.

♒ Vodolija

Posao: Kosmički reflektori su upereni u vašu karijeru. Mlad Mesec u Škorpiji donosi vam novu poslovnu ponudu, napredovanje ili promenu statusa. Ipak, zbog retrogradne Venere, moraćete da ispravite neke greške iz prošlosti da biste krenuli napred.

Ljubav: Tenzija između poslovnog i privatnog života dostiže vrhunac. Partner može osjećati da ga zanemarujete zbog karijere. Pokušajte da nađete balans kako biste izbegli ozbiljnije sukobe za vikend.

Zdravlje: Podložni ste stresu. Pazite na zglobove i kolena.

♓ Ribe

Posao: Sezona Škorpije vam donosi preko potrebno olakšanje i širenje vidika. Mlad Mesec otvara vrata za saradnju sa inostranstvom, rešavanje pravnih pitanja ili uspeh na fakultetu/edukacijama. Vaši planovi konačno dobijaju smisao.

Ljubav: Žudite za nečim dubljim i smislenijim. Ako ste u vezi, sa partnerom planirate putovanje koje će vas ponovo zbližiti. Slobodne Ribe privlače osobe koje su intelektualno superiorne ili dolaze iz druge kulture.

Zdravlje: Stabilno. Unutrašnji mir pozitivno utiče na vaše opšte fizičko stanje.

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