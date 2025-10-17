Zajedničkom saradnjom do bezbednijeg detinjstva

Tim za prevenciju i zaštitu dece i učenika od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja na teritoriji grada Pančeva održao je otvorenu sednicu u OŠ „Miroslav Antić“

Tim za prevenciju i zaštitu dece i učenika od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja na teritoriji grada Pančeva održao je otvorenu sednicu u OŠ „Miroslav Antić“, kojom je predsedavala mr Tatjana Božić, koordinatorka Tima. Sednici su prisustvovali predstavnici nastavnika osnovnih i srednjih škola u Pančevu, vaspitača i stručnih radnika PU „Dečja radost“, kao i predstavnici saveta roditelja škola i vrtića.

Učesnici su imali priliku da se detaljnije upoznaju sa pravima, ali i obavezama i odgovornostima svih učesnika u obrazovnom procesu, od roditelja i nastavnika do samih učenika. u predškolskoj ustanovi, osnovnoj i srednjoj školi.

„Cilj organizovanja ove sednice i radionice jeste jačanje međusektorske saradnje i unapređenje sistema zaštite dece i učenika, kao i stvaranje bezbednog i podsticajnog okruženja u obrazovnim ustanovama. Poseban značaj ima i podizanje svesti o važnosti prevencije i blagovremenog reagovanja na sve oblike nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja“ rekla je Tatjana Božić.

Tom prilikom održana je i Radionica koja predstavlja realizaciju 6. tačke Godišnjeg plana aktivnosti i radnih zadataka Tima za 2025. godinu. Tema radionice su bila prava, obaveza i odgovornosti deteta i učenika, kao i roditelja i zakonskih zastupnika u obrazovnim ustanovama.

„Grad Pančevo kontinuirano ulaže u sistem obrazovanja, bezbednost i podršku deci, kroz unapređenje infrastrukture, opreme i programa koji doprinose njihovom zdravom odrastanju i punoj zaštiti prava. Ovakve aktivnosti predstavljaju deo dugoročne posvećenosti grada stvaranju okruženja u kojem svako dete može da raste u sigurnosti, poštovanju i podršci“ istakla je koordinatorka tima za prevenciju i zaštitu dece i učenika od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja na teritoriji grada Pančeva.

U Radionici su učestvovali i predstavnici Centra za socijalni rad „Solidarnost“ Pančevo, Višeg i Osnovnog javnog tužilaštva u Pančevu, Doma zdravlja Pančevo, Aktiva direktora osnovnih škola u Pančevu i Predškolske ustanove „Dečja radost“ Pančevo.

(Pančevac)