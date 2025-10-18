Brestovac: Dečju nedelju obeležili atraktivni programi od „Šeširijade“ do „Kolačarijade“

Alibunar: 4 miliona za crkve i verske zajednice
12:30
18.10.2025
Brestovačka osnovna škola „Olga Petrov” je u okviru obeležavanja Dečje nedelje upriličila je raznovrstan program u trajanju od u prvoj polovini oktobra u kome su učestvovala deca iz vrtića, predškolske grupe, kao i učenici, nastavnici i roditelji.
U toku trajanja Dečje nedelje organizovan je niz aktivnosti kroz koje su razvijane mašta, igra, kreativnost i osmeh, što je i bio slogan ove školske manifestacije.
Predškolci i mališani iz vrtića učestvovali su, uz pomoć roditelja, u tradicionalnoj reviji šešira pod nazivom „Šeširijada”.
Sportski dan je obuhvatio pokretne i takmičarske igre, savladavanje poligona i igre s loptom i padobranom.
Učenici viših razreda su likovnim radovima oplemenili školski hol.
U okviru izložbe fotografija „Naši ljubimci” učenici su za osvojena prva tri mesta nagrađeni diplomama.
Školsko dvorište je na tradicionalnoj humanitarnoj „Kolačarijadi” u subotu, 10. oktobra, bilo prepuno divnih, mirisnih i slatkih đakonija.
Sav prihod od sakupljenog novca biće iskorišćen u humanitarne svrhe za lečenje jednog sugrađanina.
Učenički parlament škole je naposletku, zajedno s nastavnicima i vaspitačima, izrazio veliko zadovoljstvo zbog velikog broja kreativne dece i učenika tokom njihove nedelje.
(Pančevac/J. Filipović)
BRESTOVAC: Ekološke akcije učenika OŠ „Olga Petrov“
BRESTOVAC: Brojne akivnosti u Osnovnoj školi „Olga Petrov“