IZAŠAO „PANČEVAC”: Jesenje slike i teme

Novo izdanje vašeg i našeg lista donosi sve najvažnije vesti, informacije o događajima u gradu i okolini, kao i fotoreportaže i intervjue

Novi broj najstarijeg živog nedeljnika na Balkanu od 17. oktobra je na trafikama. U „Pančevcu” možete čitati: korona se vratila, ali oblik je mnogo blaži; crvene paprike i ajvar, prelepo; kako su prošli „Dani mađarske kuhinje”; na koji način je „Dolovoz” postao vremeplov…

„Pančevac” piše i o onom što bi trebalo da znamo o transplataciji organa, kao i kada građani imaju pravo na olakšice u vezi s kreditima. Saznajte i ko su specijalisti Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika „Pančevac”, sve o sportu i još mnogo, mnogo toga…

Članovi i prijatelji Međuopštinske organizacije Saveza slepih u Pančevu organizovali su okupljanje i šetnju ulicama grada povodom 15. oktobra, Međunarodnog dana slepih. S obzirom na to da je centralno obeležavanje ovog datuma u Srbiji bilo na sam Dan belog štapa, šetnja i druženje s novinarima desili su se dan ranije.

Događaju je prisustvovala i sekretarka Saveza slepih Srbije Jelena Stojanović, koja je istakla da pančevački ogranak saveza godinama uspešno funkcioniše i postiže zapažene rezultate, da je jedan od najistaknutijih od sva 44 ogranaka. Naglasila je da je podrška zajednice od presudnog značaja za kvalitet života slepih i slabovidih osoba.

(Pančevac / S. T.)

