MZ Vojlovica osuđuje svaki vid vandalizma

Nepoznati počinilac pre par dana uništio je autobusko stajalište koje je napravljeno pre par meseci. Sa jednog dela kućice skinut je pleksiglas, te je sem štete ostalo ruglo koje je ovim činom napravljeno.

Osuđujemo svaki vid vandalizma i uništavanja javne svojine, jer takvi postupci nanose štetu svim građanima i umanjuju zajednički trud uložen u uređenje našeg naselja. Pozivamo sve sugrađane da čuvaju javnu imovinu i da zajedno brinemo o prostoru u kojem živimo, kaže Lale Mladenović, predsednik Mesne zajednice Vojlovica, u kojoj se ovih dana desio vandalizam.

„Mesna zajednica Vojlovica, u saradnji sa Gradom Pančevom, uspešno je realizovala projekat postavljanja novih autobuskih stajališta. Ovo je još jedan konkretan korak u pravcu unapređenja uslova života svih naših sugrađana, posebno onih koji svakodnevno koriste javni prevoz“, kaže Mladenović.

Izgrađena su četiri nova autobuska stajališta u ulici Šandora Petefija, u zoni kućnih brojeva 97, 149 i 207, u ulici Janka Čmelika, u zoni kućnog broja 41, a dodatno je postavljena i jedna autobuska kućica u ulici 7. jula, u zoni kućnog broja 5. Sva stajališta su uređena sa betonskim platoima dimenzija 10×2.5 metra, kao i pristupnim stazama širine 1.6 metara, koje omogućavaju bezbedan prilaz od trotoara do stajališta.

„Autobuske kućice su dimenzija 4000×1500×2200mm i opremljene su kantom za otpad od metala sa pocinkovanim umetkom, klupom od tvrde plastike za sedenje putnika, gradskim grbom, i redom vožnje, kako bi putnici uvek imali tačne informacije o linijama. Nažalost, ni dva meseca nakon postavljanja, jedno od novih stajališta je namerno oštećeno i to u ulici Šandora Petefija“, kaže Mladenović.

(Pančevac)