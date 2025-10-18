MZ Vojlovica osuđuje svaki vid vandalizma

Osuđujemo svaki vid vandalizma i uništavanja javne svojine, jer takvi postupci nanose štetu svim građanima i umanjuju zajednički trud uložen u uređenje našeg naselja. Pozivamo sve sugrađane da čuvaju javnu imovinu i da zajedno brinemo o prostoru u kojem živimo, kaže Lale Mladenović, predsednik Mesne zajednice Vojlovica, u kojoj se ovih dana desio vandalizam.
„Mesna zajednica Vojlovica, u saradnji sa Gradom Pančevom, uspešno je realizovala projekat postavljanja novih autobuskih stajališta. Ovo je još jedan konkretan korak u pravcu unapređenja uslova života svih naših sugrađana, posebno onih koji svakodnevno koriste javni prevoz“, kaže Mladenović.
Izgrađena su četiri nova autobuska stajališta u ulici Šandora Petefija, u zoni kućnih brojeva 97, 149 i 207, u ulici Janka Čmelika, u zoni kućnog broja 41, a dodatno je postavljena i jedna autobuska kućica u ulici 7. jula, u zoni kućnog broja 5. Sva stajališta su uređena sa betonskim platoima dimenzija 10×2.5 metra, kao i pristupnim stazama širine 1.6 metara, koje omogućavaju bezbedan prilaz od trotoara do stajališta.
„Autobuske kućice su dimenzija 4000×1500×2200mm i opremljene su kantom za otpad od metala sa pocinkovanim umetkom, klupom od tvrde plastike za sedenje putnika, gradskim grbom, i redom vožnje, kako bi putnici uvek imali tačne informacije o linijama. Nažalost, ni dva meseca nakon postavljanja, jedno od novih stajališta je namerno oštećeno i to u ulici Šandora Petefija“, kaže Mladenović.
(Pančevac)