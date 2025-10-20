AK „Panonija“ organizator ulične trke za Dan Pančeva

Za Dan grada Pančeva, 8. novembra, Atletski klub „Panonija“ Pančevo organizator je „Ulične trke Pančevo“ i prvog Pančevačkog polumaratona.

Kako najavljuju iz ovog atletskog kluba, u ponudi će biti „Dečije ulične trke“, za sve predškolce i osnovce, i one su besplatne uz prethodnu najavu na e-mail adresu: akpanonija@gmail.com.

Takođe, učešće je besplatno i za pripadnike vojske i policije, u trci na 5 kilometara.

Svim ostalim rekreativcima na raspolaganju su distance od 5, 10 i 21,1 km, a prijave su otvorene na sajtu Trka.rs.

