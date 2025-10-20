Bogata ponuda na Magičnoj jeseni u Vršcu

Ljubitelji jeseni i plodova koje ona donosi bili su protekla tri dana Mu prilici da osete duh zajedništva, upoznaju vredne ljude, probaju domaće proizvode i pronađu unikatne ukuse koji mirišu na detinjstvo.

Na manifestaciji Magična jesen u Vršcu na Trgu Sv. Teodora Vršačkog predstavljeni su proizvođači jesenjeg cveća i dekoracija, zatim proizvođači zimnice, sokova, džemova, meda i proizvoda od meda, lekovitog bilja, suvenira, rukotvorina, kao i mnogi drugi. Vrščani i gosti uživali su bogatoj ponudi proizvođača i blagodatima koje pruža jesen.

Proslava prirode i kreativnosti – Manifestacija Magična jesen počela je u Vršcu na Trgu Sv. Teodora Vršačkog. Pored mnogobrojnih proizvođača posetiocima su se predstavili i predstavnici opštine Deta iz Rumunije.

Štand Pokret mladih Gorana bio je jedan od najzanimljivijih u okviru manifestacije „Magična jesen“ i posetio ga je član Gradskog veća zadužen za zaštitu životne sredine Mario Opričić. Pažnju gostiju privukao je veliki izbor cveća i bilja izlagača JKP Zelenilo “2. oktobar”.

Udruženje za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim osobama „Otvoreno srce sveta“, jedno je od mnogih koji su predstavili svoje proizvode.

Učinite ovu jesen posebnom, posetite trodnevnu manifestaciju “Magična jesen” i doživite sve boje, mirise i ukuse koje jesen ume da pokloni.

(Pančevac/RTV Pančevo)