Dolovo: Počela podela plavih kanti

JKP „Higijena“ Pančevo započela je danas podelu plavih kanti za izdvajanje ambalažnog otpada u Dolovu, u Mesnoj zajednici „Mita Vukosavljev“.

Svi registrovani korisnici usluga JKP-a „Higijena“ Pančevo u Dolovu imaju pravo da besplatno preuzmu posudu namenjenu prikupljanju PET boca, papira, kartona, aluminijumskih i čeličnih limenki – radnim danima, od 9 do 17 sati.

Potrebno je da vlasnik domaćinstva prikaže, uz ličnu kartu, noviji račun Javnog komunalnog preduzeća „Higijena“ (ili član domaćinstva – sa ličnom kartom vlasnika).

Tri hiljade plavih kanti za ambalažni otpad pristiglo je jula u JKP „Higijena“ Pančevo iz kompanije „Ekostar pak“ – operatera sistema za upravljanje ambalažnim otpadom, na osnovu Ugovora o ustupanju opreme na korišćenje. Zahvaljujući ovom „Higijeninom“ partneru na uspostavljanju sistema razvrstavanja sekundarnih sirovina na izvoru nastanka, dopunjen je broj posuda za još jedan deo stanovništva koje treba da razvrstava otpad.

Plave kante, zapremine 240 litara, sa nalepnicama za pravilno odlaganje ambalažnog otpada, podeljene su nedavno i stanovništvu naselja Strelište, kao i korisnicima koji su propustili da preuzmu kante, u delovima grada gde su one već isporučene. Zaposleni u „Higijeni“ zalepiti su nova uputstva i na sve druge kante iz prethodne podele, radi što preciznije upotrebe.

Iz dosadašnjnih projekata i donacija, JKP „Higijena“ Pančevo obezbedilo je približno 5.500 plavih kanti za stanovnike kuća i 186 plavih kontejnera za ambalažni otpad, za stambene zajednice – zgrade. Najnovijom dopunom od 3.000 plavih posuda, „Higijena“ se približila ukupnom broju, potrebnom za individualna domaćinstva; on iznosi više od 10.000.

JKP „Higijena“ Pančevo nastojaće da opremi sva domaćinstva na teritoriji grada Pančeva posudama za izdvajanje otpada – zelenom kantom za komunalni, kućni otpad i plavom – za ambalažni otpad.

Predstojećim projektima uvodiće se preostali gradski delovi da bi se obuhvatila čitava teritorija grada Pančeva. Na osnovu izmerenih kilograma preuzete ambalaže, izračunavaće se uštede u materijalima i energiji na osnovu primene reciklaže, kao i smanjenje emisije GHG (gasova sa efektom staklene bašte), što je doprinos smanjenju ugljeničkog otiska, tj. dekarbonizaciji u Srbiji.

