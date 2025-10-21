Kovin: Vetrani se takmičili u pikadu, nabacivanju i streličarstvu

U organizaciji „Ustanove za sport“ Kovin, u „Zgradi za male sportove“, održano je takmičenje za penzionere i penzionerke iz Kovina u tri takmičarske discipline: pikadu, nabacivanju i streličarstvu. Članice Crvenog krsta Kovin iz kluba za starije učestvovale su na ovom takmičenju, kao i u programu koji je namenjen damama, koji je održan 18. oktobra na Čardaku.

Program je obuhvatio vežbe zagrevanja i istezanja uz nadzor sportskih stručnjaka, a zatim i šetnju „Stazom zdravlja, uz usputne pauze za odmor, osveženje i uživanje u prirodi.

(Pančevac)