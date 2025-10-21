Sportska dešavanja Južni Banat

Kovin: Vetrani se takmičili u pikadu, nabacivanju i streličarstvu

12:00

21.10.2025

Foto: Crveni krst Kovin

U organizaciji „Ustanove za sport“ Kovin, u „Zgradi za male sportove“,  održano je  takmičenje za penzionere i penzionerke iz Kovina u tri takmičarske discipline: pikadu, nabacivanju i streličarstvu. Članice Crvenog krsta Kovin iz kluba  za starije učestvovale su na ovom takmičenju, kao i u programu koji je namenjen damama, koji je održan 18. oktobra na Čardaku.

Program je obuhvatio vežbe zagrevanja i istezanja uz nadzor sportskih stručnjaka, a zatim i šetnju „Stazom zdravlja, uz usputne pauze za odmor, osveženje i uživanje u prirodi.

(Pančevac)

