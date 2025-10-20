Ruska vakcina protiv raka možda već sledeće godine u Srbiji

Ministar zadužen za međunarodnu ekonomsku saradnju i društveni položaj crkve Nenad Popović izjavio je da se u narednim nedeljama očekuje odobrenje ruske personalizovane mRNK vakcine protiv onkoloških bolesti, te da bi Srbija mogla biti prva zemlja posle Rusije u kojoj će pacijenti dobijati ovu inovativnu terapiju.

Vakcina, koju su ruski naučnici razvijali godinama, pokazala je stoprocentan uspeh u ispitivanjima na životinjama, rekao je Popović za RTS.

Prošle nedelje Srbiju je posetila visoka ruska delegacija koju su predvodili akademici Aleksandar Gincburg, direktor Instituta “Gamaleja“, i Andrej Kaprin, glavni onkolog Rusije i direktor onkološkog centra “Gercen“. Uz njih su bili i predstavnici Ministarstva zdravlja Rusije i Ruskog fonda za direktne investicije, a delegaciju je na kraju primio predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

– Razgovarali smo o svim aspektima saradnje, uključujući mogućnost da se Srbija uključi u primenu ove revolucionarne vakcine. Plan je da naši pacijenti već naredne godine dobiju ovu terapiju, odmah posle ruskih – rekao je Popović za RTS.

Vakcina je trenutno namenjena lečenju melanoma i pojedinih vrsta raka pluća, dok su u razvoju i verzije za druge oblike karcinoma. Reč je o personalizovanoj terapiji koja se izrađuje za svakog pacijenta na osnovu njegovog genetskog profila.

– Uzima se genetski materijal pacijenta i povezuje s tkivom tumora. Uz pomoć veštačke inteligencije i naprednih matematičkih modela, za samo sedam dana izrađuje se vakcina prilagođena tom konkretnom pacijentu – objasnio je Popović.

Prema rečima Gincburga i Kaprina, vakcina je dala izuzetne rezultate i kod pacijenata u poodmaklim fazama bolesti, uključujući i one s metastazama.

Dogovorom predsednika Vladimira Putina i Aleksandra Vučića, Srbija će se među prvima uključiti u primenu ove terapije. Formirana je radna grupa koja će pripremiti potrebnu infrastrukturu i obuku medicinskog osoblja, a do kraja godine stručna delegacija iz Srbije posetiće Moskvu kako bi se upoznala s celim procesom – od genetske analize do proizvodnje vakcine.

– Plan nam je da dijagnostika bude u Srbiji, dok bi vakcine stizale iz Rusije hladnim transportom, po modelu korišćenom tokom pandemije kovida – rekao je Popović, dodajući da bi do kraja 2026. godine proizvodnja mogla da bude pokrenuta i u Institutu ‘Torlak’.

Popović je podsetio da je već omogućeno lečenje srpskih pacijenata u Belorusiji, gde su uspešno obavljene transplantacije srca, jetre i bubrega, finansirane iz sredstava Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje (RFZO).

Ministar je najavio i jačanje saradnje sa zemljama Centralne Azije, posebno sa Uzbekistanom, ističući da ta država ima veliki potencijal u oblasti tehnologije, poljoprivrede i industrije.

– Centralna Azija postaje mesto susreta svetskih ekonomija, a Srbija na tom tržištu mora imati svoje mesto – zaključio je Popović.

(Pančevac/Objektiv)