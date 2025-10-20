Polarni vrtlog se širi ka Srbiji: Evo kakvo nas vreme očekuje do kraja oktobra

Meteorolog Ivan Ristić na svom Fejsbuk profilu najavio je da će nakon kraćeg perioda otopljenja tokom ove nedelje, kada će u četvrtak maksimalne temperature dostići od 20 do 25°C, u petak, 24. oktobra, doći do značajnije promene vremena.

– Polarni vrtlog širi svoju dolinu prema našim krajevima, što će usloviti postepeni pad temperatura, ali i padavine, jer će granica hladnog i toplog vazduha biti upravo iznad naše zemlje. Sledeće nedelje, do kraja oktobra, očekuje se pravo jesenje vreme – pretežno oblačno, povremeno sa kišom, na planinama sa susnežicom i snegom. Jutarnje temperature biće od 5 do 10°C, dok će maksimalne biti između 10 i 15°C. Početkom novembra vreme će se stabilizovati – uglavnom suvo, sa više sunčanih perioda, hladnim i maglovitim jutrima, a dnevne temperature će biti nešto više – naveo je Ristić.

Prema prognozi RHMZ, danas pre podne, u kotlinama jugozapadne i južne Srbije očekuje se mestimična magla. Tokom dana pretežno sunčano, povremeno uz umerenu i visoku oblačnost. Vetar slab do umeren, istočni i jugoistočni, krajem dana u pojačanju na jugu Banata. Najviša dnevna temperatura biće od 15 do 18°C.

Od utorka toplije, dok se od srede očekuje promenljivo i vetrovito vreme sa povećanjem oblačnosti.

Sutra ujutro očekuje se slab prizemni mraz, a tokom dana pretežno sunčano i toplije, uz malu ili umerenu oblačnost i pojačanje jugoistočnog vetra u košavskom području i planinskim predelima.

U drugoj polovini naredne sedmice oblačno vreme sa povremenom kišom, ponegde i susnežicom na planinama.

(Pančevac/Objektiv)