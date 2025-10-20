NIS isplaćuje dividendu akcionarima 22. oktobra

Naftna industrija Srbije (NIS) isplatiće 22. oktobra akcionarima dividende za 2024. godinu u bruto iznosu od 28,18 dinara po akciji, objavila je danas ova kompanija na sajtu Beogradske berze.

NIS ima 163.060.400 običnih akcija, što znači da je za bruto dividendu namenjeno 4.595.042.072 dinara.

Kako je navedeno, ukupan bruto iznos dividende za akcionare kojima se isplata vrši preko Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti je 641.993.406,58 dinara, a ukupan neto iznos je 567.871.397,73 dinara.

Ukupan neto iznos dividende za fizička lica je 397.989.325,59 dinara i za akcionare koji su na dan dividende imali ukupno 16.615.011 akciju neto iznos dividende je 23,953 dinara po akciji.

Za pravna domaća lica ukupan neto iznos dividende je 41.863.362,60 dinara, a za akcionare koji su na dan dividende imali ukupno 1.485.570 akcija neto iznos dividende je 28,18 dinara po akciji.

Objavljeno je i da je za fizička strana lica ukupan neto iznos dividende 2.636.249,15 dinara i da je neto iznos dividende za akcionare koji su na dan dividende imali ukupno 10.000 akcija 25,362 dinara po akciji, dok je za akcionare koji su na dan dividende imali ukupno 99.471 akciju neto iznos dividende 23,953 dinara po akciji.

Ukupan neto iznos dividende za pravna strana lica je 1.701.356,22 dinara i za akcionare koji su na dan dividende imali ukupno 45.610 akcija neto iznos dividende je 25,362 dinara po akciji, dok je za akcionare koji su na dan dividende imali ukupno 24.157 akcija neto iznos dividende 22,544 dinara po akciji.

NIS navodi i da je ukupan neto iznos dividende za lica koja se vode na kastodi računima 6.030.411,52 dinara kao i da je neto iznos dividende po akciji za akcionare koji su na dan dividende imali ukupno 75.241 akciju oko 25,113 dinara, za akcionare koji su na dan dividende imali ukupno 24.150 akcija oko 24,877 dinara, dok je za akcionare koji su na dan dividende imali ukupno 32.994 akcija taj iznos 23,953 dinara, a za one koji su imali ukupno 83.891 akciju to oko 22,564 i za akcionare koji su na dan dividende imali ukupno 38.006 akcija neto iznos dividende 22,544 dinara po akciji.

Za lica koja se vode na zbirnim računima finansijskih instrumenata ukupan neto iznos dividende je 16.294.470,68 dinara, odnosno za akcionare koji su na dan dividende imali ukupno 233.565 akcija neto iznos dividende je 28,18 dinara po akciji, za one koji su imali ukupno 139.352 akcije neto iznos dividende je 25,362 dinara po akciji, dok je za akcionare koji su na dan dividende imali ukupno 274.058 akcija neto iznos dividende 22,544 dinara po akciji.

(Pančevac/Belex)