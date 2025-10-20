Hitno se povlači cucla za bebe sa srpskog tržišta

Gabrijela Bisak jedina žena u Udruženju pčelara Starčevo
19:00Endokrinolog: Vigovi nije čarobni lek, ali deluje i može da smanji telesnu masu za oko 20 odsto
Sa srpskog tržišta hito su povučene cucle za bebe usled hemijskog rizika, objavljeno je na sajtu Ministarstva unutrašnje i spoljne trgovine (NEPRO).
Kako se navodi u saopštenju, testiranjem proizvoda utvrđeno јe da cucle (laže) švajcarskog brenda Curaprox mogu sadržati BPA supstancu, koncentrisanu u plastičnom delu štitnika, koјa јe klasifikovana kao potenciјalno štetna po zdravlje dece.
