Hitno se povlači cucla za bebe sa srpskog tržišta

Sa srpskog tržišta hito su povučene cucle za bebe usled hemijskog rizika, objavljeno je na sajtu Ministarstva unutrašnje i spoljne trgovine (NEPRO).

Testiranjem proizvoda utvrđeno јe da cucle (laže) švajcarskog brenda Curaprox mogu sadržati BPA supstancu

Kako se navodi u saopštenju, testiranjem proizvoda utvrđeno јe da cucle (laže) švajcarskog brenda Curaprox mogu sadržati BPA supstancu, koncentrisanu u plastičnom delu štitnika, koјa јe klasifikovana kao potenciјalno štetna po zdravlje dece.