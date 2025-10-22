Maturski koncert Tibora Kovača o kome se i danas priča

Tibor Kovač iz Vojlovice je svoje srednje obrazovanje u pančevačkoj muzičkoj školi „Jovan Bandur” krunisao maturskim koncertom. U koncertnoj dvorani škole njegovo predstavljanje pomno su pratili članovi porodice, prijatelji, školski drugovi i profesori. Na kraju koncerta članovi ispitne komisije dali su mladom muzičaru najvišu ocenu za samouveren nastup.

Tibor Kovač je završio srednju muzičku školu na odseku za violinu u klasi profesora Vojkana Popovića. Na završnom ispitu je solo izveo dela Šarla Dankle, Žaka Fereola Mazasa i Johana Sebastijana Baha, dok je uz pratnju klavira izveo „Koncert br. 1” Maksa Bruha i „Kratak život” Manuela de Falje.

Zasluženi uspeh

Na kraju koncerta je publika gromoglasnim aplauzom nagradila mladog muzičara.

–

Mnogo vremena sam provodio spremajući ispit, tri-četiri sata sviranja na violini dnevno, ali sam sada na koncertu uživao. Zato sam i došao, da uživam u izvođenju i da prikažem šta znam. Deset, skoro jedanaest godina sam se pripremao za ovaj dan, jako sam zadovoljan – sumirao je svoje utiske Tibor.

U muzičku školu je krenuo od malih nogu. Odlučio se da i srednju školu nastavi u istoj školi, ali – kako priznaje – tek na kraju prve godine srednje škole u njemu je zaista sazrela ideja da će se ozbiljno baviti sviranjem violine i da će mu zvezdano nebo biti granica u tome.

Tibora poznajemo kao svestranog mladog čoveka koji se pored sviranja na violini bavi i folklorom, pripovedanjem, ali ima slobodnog vremena i za prijatelje i da pomogne porodici. Prema njegovim rečima, uz dobar raspored vremena sve se to može postići kad se hoće.

Pohvale profesora

U srednjim muzičkim školama je sviranje klavira obavezni predmet. Pijanistkinja i profesorka Marija Balint Ligeti zadovoljna je Tiborovim radom i vidi svog bivšeg učenika kao uspešnog violinistu u budućnosti.

– Bilo je sjajno sarađivati s Tiborom, odlično se pripremao za svaki čas. Uvek je imao odličan muzički osećaj i u svemu je uspevao, uprkos činjenici da je morao da se nosi s veoma, veoma visokim zahtevima za violinu. Dobro i uspešno je vežbao i klavir, pa je čak i nastupao na koncertima – pohvalila je Tibora profesorka Marija.

Na koncertu je kao gost nastupila Mila Pejčić, koja je izvela klavirsku kompoziciju Sergeja Rahmanjinova. Jelena Cvetić, sadašnja direktorka Muzičke škole „Jovan Bandur” u Pančevu, bila je šest godina Tiborova profesorka solfeđa.

– Kada se uozbiljio, kada je već shvatio da će muzika da mu bude životni put, dao je maksimum i uspeo je lepo da upiše srednju školu, a u srednjoj školi je tek pokazao svoj najbolji sjaj. Evo, čuli ste večeras kako se oprostio od naše škole ovim veličanstvenim koncertom – iznela je svoje mišljenje o svom bivšem učeniku direktorka škole.

U Tiborovom životu se jedna epoha završila, ali Jelena Cvetić veruje da će on uspešno upisati studije. A kada se i ta nova epoha završi, veruje da će se Tibor vratiti u pančevačku muzičku školu, odakle je i krenuo, i postati profesor u njoj. Tiborovo sviranje violine u potpunosti je ispunilo očekivanja njegovog profesora Vojkana Popovića. On ima veoma dobro mišljenje o svom učeniku, koji se pored redovnog učenja bavi narodnom muzikom, narodnim igrama i pripovedanjem.

– Znam za njegove, da tako kažem – hobije, i apsolutno ga podržavam u tome. Mislim da mu je to dalo slobodu na sceni, danas je pokazao miran stav, staloženost, to sve daje iskustvo koje je stekao na sceni i kao violinista i kao kamerni izvođač. Na kraju krajeva, on svira sa mnom u „Panartist orkestru” i „Panartist kvartetu”, tako da je zaista svestrani mladi muzičar – izjavio je Vojkan Popović, profesor violine.

Sada već sigurno znamo da je talentovani i svestrani Tibor Kovač iz Vojlovice primljen na Muzičku akademiju u Novom Sadu, gde će nastaviti svoje studije.

(Pančevac/Ilona Lečei)

Gabrijela Bisak jedina žena u Udruženju pčelara Starčevo