Vučić u Zrenjaninu: Opstali smo kada nijedna druga stranka nije

Srpska napredna stranka danas obeležava 17 godina, a proslavu organizuje u Zrenjaninu. Proslava se organizuje u prepunoj Kristalnoj dvorani u Zrenjaninu, razvijene su zastave stranke i Srbije, uz uzvike „Srbija, Kosovo“.

Obraćanje predsednika Vučića

Predsednik Republike Vučić se obratio okupljenima, koji su ga pozdravili gromoglasnim aplauzom.

– Dame i gospodo, dragi prijatelji, dragi naprednjaci, hvala vam na ovom dočeku. Večeras ću, nadam se, uz vašu pomoć, moći da govorim nekoliko minuta. Imam i važne stvari da vam kažem. Obeležavamo 17 godina, nisu bile lake, pre 4 godine teškog progona, u uslovima kada nijedan medij nije postojao na kojem je mogla da se čuje istina ili drugačije mišljenje. Ali zahvaljujući hrabrosti svih vas i predsednika Nikolića, uspeli smo da formiramo snažnu partiju! A to je najbolje pokazalo vreme u poslednjih godinu dana – rekao je na početku.

Istakao je da je SNS opstala u vremenu kada nijedna druga nije mogla.

– Možda smo i pali zbog siline udaraca koje su nam zadavali, i oni koji vole i ne vole Srbiju, a koji su bili izmanipulisani, jer su želeli da sruše vlast i sve ono što je urađeno. Uvek smo hteli još snažnije da se borimo i da čuvamo i štitimo našu Srbiju! Bilo je mnogo teških dana, neistina i laži, kojima je bilo teško suprotstaviti. Danas nisam imao vremena time da se bavim, ali sam video da nas u Evropskom parlamentu osuđuju zbog upotrebe zvučnog topa, a nismo ga upotrebili – naveo je.

Rekao je da nije više predsednik ako se dokaže upotreba, ali je to nemoguće dokazati jer ga nisu upotrebili.

– Ako ste to u stanju da kažete, ako ste u stanju da osudite to što postoji, kako kažu Ćacilend, jedno jedino mesto, jedna jedina javna, svakodnevno prisutna tačka otpora hiljadama mesta koje su zauzeli, blokirali i ne puštaju druge da na ta mesta dođu, da rade i da uče. Ne smeta im desetine i stotine fakulteta i škola koje neko blokira. Ne smeta im što deca ne idu u školu, baš kao u Gazi što ne idu u školu ili što nisu išli u školu. Smeta im jedan mali park. Samo im to smeta. Smeta im jer taj park je bio klica otpora, taj park je bio malo mesto u srcu Srbije odakle je otpor krenuo, odakle je otpor krenuo, otpor okupaciji, otpor rušenju Srbije. I taj simbol otpora i danas postoji, taj simbol snage Srbije koju ne mogu da sruše. A sve su hteli da sruše, ama baš sve. I danas, pošto ljudi, ja to odlično razumem – rekao je.

Istakao je da će 2026. godine stranka položiti najvažniji ispit – izbore!

Obraćanje Miloša Vučevića

Predsednik SNS Miloš Vučević izjavio je da je SNS nastala “spojem patriotizma i pragmatizma”.

– Pre 17 godina SNS je nastrala spojem patriotizma i pragmatizma, u vreme u kojem poraženi kao narod i država smo gubili na svakom polju, poniženja su bila svakodnevna. Nastanak SNS bio je izraz snage naroda koji je odvažen, snažan, nepokorenog duha, 17 godina za nas koji smo tu od početka, to je dug period, ali za nas to je jedan treptaj oka. U tom periodu zajedno smo svi mi uspeli uz podršku naroda da SNS postavimo kao ključni stub politički promena i sveukupnih promena u našoj otadžbini. To je zahtevalo mnogo vere, odricanja, a od tih 17 godina poslednjih 13 godina odlukom građana od predsedničkih do lokalnih izbora, kada podvučemo crtu niko ne može da nam porekne i ospori veliki uspejh. Srbija je danas probuđena, ponosnija vraćena sebi i građanima. Zajedno smo 13 godina menjali Srbiju – naveo je on.

(Pančevac)