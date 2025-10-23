Kulturni centar: Koncert prvaka Opere Narodnog pozorišta „Vissi d’ arte“ 26. oktobra

U Dvorani Kulturnog centra Pančeva u nedelju, 26. oktobra, sa početkom u 19 časova, održaće se gala koncert prvaka Opere Narodnog pozorišta u Beogradu, pod nazivom “Vissi d’arte”. Ulaz je slobodan.

Na sceni će nastupiti istaknuti solisti beogradske Opere – Sanja Kerkez (sopran), Ana Rupčić (sopran) i Janko Sinadinović (tenor), uz Vanju Šćepanović za klavirom. Publiku očekuje veče ispunjeno najlepšim arijama i duetima iz opusa Verdija i Pučinija, koje čine temelj svetskog operskog repertoara.

Gala koncert “Vissi d’arte” predstavlja muzičko veče posvećeno delima italijanske operske tradicije. Program donosi izbor arija i dueta iz stvaralaštva Đuzepea Verdija i Đakoma Pučinija, koji su obeležili istoriju opere i ostali trajno upisani u repertoare svetskih pozornica.

Program:

– Đ. Verdi – Moć sudbine: „Pace, pace, mio Dio“ – arija Leonore iz trećeg čina – Sanja Kerkez

– Đ. Pučini – Toska: „Recondita armonia“ – arija Kavaradosija iz prvog čina – Janko Sinadinović

– Đ. Pučini – Toska: „Mario, Mario…“ – duet Toske i Kavaradosija iz prvog čina – Ana Rupčić i Janko Sinadinović

– Đ. Verdi – Nabuko: „Anch’io dischiuso un giorno“ – arija Abigaile iz drugog čina – Sanja Kerkez

– Đ. Pučini – Devojka sa zapada: „Ch’ ella mi creda“ – arija Dika Džonsona iz trećeg čina – Janko Sinadinović

– Đ. Pučini – Manon Lesko: „Sola, perduta, abbandonata“ – arija Manon iz četvrtog čina – Ana Rupčić

– Đ. Pučini – Madam Baterflaj: „Un bel dì, vedremo“ – arija Ćo-Ćo-San iz drugog čina – Sanja Kerkez

– Đ. Pučini – Toska: „E lucevan le stelle“ – arija Kavaradosija iz trećeg čina – Janko Sinadinović

– Đ. Pučini – Toska: „Vissi d’arte“ – arija Toske iz drugog čina – Ana Rupčić i Sanja Kerkez

(Pančevac)