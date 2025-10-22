Bio je vojnik do kraja! Komemoracija povodom smrti Pavkovića

Komemoracija povodom smrti nekadašnjeg komandanta Treće armije Vojske Jugoslavije i načelnika Generalštaba, generala Nebojša Pavkovića održana je u Domu Vojske Srbije.

Komemoracija je počela minutom ćutanja za preminulog generala.

Svi prijatelji, saborci i poštovaoci generala Pavkovića pozvani su da prisustvuju komemorativnom skupu i odaju mu počast. Komemoraciji prisustvuje direktor Kancelarije za KiM Petar Petković, nekadašnji premijer Srbije, potpredsednik Vlade Jugoslavije Nikola Šainović (73). Komemoraciji takođe prisustvuju ministar Bratislav Gašić, kao i general Milan Mojsilović.

General u penziji Luka Kastratović govorio je na komemoraciji Pavkoviću. – Prebrodio je sve nedaće, ali nije bolest – poručio je general Kastratović.

Govorio je i Dragan Paskaš, general pukovnik u penziji.

– Njegov život je bio ispunjen izazpvima i odgovornošću, sa dubokim uverenjem da čini dobro za svoju Srbiju. Bio je vojnik do kraja! – istakao je Paskaš.

Marija Pavković, ćerka genarala, skrhana bolom, prisustvovala je ispraćaju oca.

General Nebojša Pavković biće sahranjen u Aleji zaslužnih građana u Beogradu. Sahrana će biti u 13.30 časova, a opelo u 13 časova, saopštila je porodica.

Podsetimo, general Nebojša Pavković preminuo je u ponedeljak u Beogradu, u 79. godini.

Preminuo Nebojša Pavković