Koliko će prasetina i jagnjetina koštati domaćina na slavskim trpezama

19:34
24.10.2025
Cena prasića poslednjih nedelja primetno je pala, dok tržište jagnjadi beleži velike oscilacije. To pokazuje da je tržište mesa i stočarskih proizvoda u Srbiji ponovo u velikom disbalansu. Sekretar Udruženja za stočarstvo i preradu stočarskih proizvoda Privredne komore Srbije Nenad Budimović kaže da oscilacije u ceni postoje, ali da nije bilo velikih odstupanja u poslednjih mesec dana.
Poseban problem i dalje predstavlja afrička kuga svinja, koja je u poslednjih godinu dana značajno smanjila broj grla, a još od kraja jula aktivna je na području tri upravna okruga – Podunavskom, Mačvanskom i Zapadnobačkom.
Nenad Budimović kaže da živa stoka ima velike oscilacije u ceni, međutim, analize koje rade poslednjih mesec dana govore da nije bilo velikih odstupanja u ceni.
Kako kaže, najintenzivnija je proizvodnja svinja, junadi i živine, dok je jagnjeće i ovčije meso u ekstenzivnom načinu proizvodnje.
Naveo je da je juneće meso predmet koji bi mogao da bude interesantan za domaće uzgajivače.
„Poslednjih godinu dana imamo povećanje broja grla koja ulaze u tov. Znamo da je odluka Evropske unije od pre nekoliko godina bila da se smanjuje govedarska proizvodnja, kako mlečno, tako i tovno govedarstvo“, objasnio je Budimović.
Istakao je da se kod goveda javljaju bolesti, poput kravljeg ludila, koje su, po njegovom mišljenju, izazvane klimatskim promenama.
Objasnio je da treba razmišljati i o uvozu u zemlje Saudijske Arabije i o međunarodnim trgovinskim ugovorima sa Kinom, Turskom, Egiptom.
„Za farmere je bitno da znaju otkupnu cenu, da znaju da će biti otkupljena količina životinja koje se gaje i jednostavno mislim da bi to bilo jednako uspešno“, rekao je Budimović.
Kako kaže, za one koji ulaze u proces svinjokolja važan je obavezan pregled na trihinelu.
