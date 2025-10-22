Đaci u OŠ „Vasa Živković“ obeležili Dan sećanja na srpske žrtve

Đaci OŠ „Vasa Živković“ u Pančevu obeležili su Dan sećanja na srpske žrtve u Drugom svetskom ratu.

„Kroz stihove pesme ,,Krvava bajka“ poznate pesnikinje Desanke Maksimović i fotografije iz virtuelnog muzeja u Kragujevcu saznali smo više o ovom strašnom događaju koji se dogodio 21. oktobra 1941. godine. Pesnikinja je napisala ovu pesmu koja svedoči o teroru okupatora nad nedužnim narodom u Drugom svetskom ratu u kojem je streljano oko 3.000 civila, a neki od njih bili su i učenici petog razreda kragujevačke škole“, naveli su osnovci na svojoj Fejsbuk stranci.

(Pančevac)