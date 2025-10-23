Održani preventivni pregledi u Starčevu

Za žitelje Starčeva Dom zdravlja organizovao je akciju preventivnih zdravstvenih pregleda u okviru projekta međugranične saradnje između Rumunije i Srbije. U Mesnoj zajednici Starčevo u periodu pored osnovnih laboratorijskih analiza mogli su da urade EKG i ultrazvučni pregled štitaste žlezde, prenosi RTV Pančevo.

Dom zdravlja Pančevo u okviru projekta prekogranične saradnje Rumunija–Srbija „Jednakost u pružanju zdravstvenih usluga osetljivim grupama u Banatu“ organizovaće akcije zdravstvenih pregleda u selima Južnog Banata. Prvo selo je Starčevo gde je odziv sugrađana bio viši od očekivanog.

Meni je veliko zadovoljstvo da danas najavimo prvu akciju koju ćemo obavljati u narednom periodu u okviru IPA projekta našeg Doma zdravlja i Rumunskih partnera. Starčevo nam je prva destinacija , podelili smo akciju na dva dela. Jedan deo će se obaviti ove godine a drugi sledeće. Ove godine su u planu: Satarčevo, Omoljica, Brestovac , Ivanovo, Kačarevo i Dolovo a naredne godine ostala sela.

Cilj preventivnih pregelda da se proveri zdravstveno stanje sugrađana i ukolko postoje naznake bolesti da se otkriju na vreme.

Radi se o preventivnim akcijama gde se obavljaju laboratorijski pregledi, pregled lekara, ultrazvuk štitne žlezde . Poenta ovih pregleda je prevencija nastanka bolesti.Ciljana grupa nam je osetljiva populacija , to su ljudi koji nisu oboleli ali kao što vidite tu ima i hroničnih bolesnika ali nikoga nećemo vraćati.

Stanovnici Starčeva su ovom prilikom imali mogućnost da provere svoje zdravlje, provera nivoa šećera u krvi, holesterol, trigliceride, merenje krvnog pritiska, razgovor i savetovanje sa lekarom, EKG i ultrazvuk štitne žlezde. Dolaskom na kućni prag pacijenta je još jedna olakšavajuća okolnost za žitelje naseljenih mesta kada bez odlaska kod lekara, mogu da obave preventivne preglede.

(Pančevac/RTV Pančevo)