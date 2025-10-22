Politika Vesti

Vučić se pridružio okupljenim na platou: Nećemo da uzvraćamo, napravićemo razliku zbog budućnosti Srbije!

23:09

22.10.2025

Predsednik Republike Srbije pridružio se večeras okupljenim građanima na platou ispred Narodne skupštine Srbije kako bi svi zajedno dali podršku ranjenom Milanu Bogdanoviću.

Predsednik se obratio građanima koji su se spontano okupili pridruživški se onima koji mesecima unazad protestuju protiv nasilja na ulicama i blokadama širom zemlje.

Nakon obraćanja predsednik je na Instagram stranici “buducnostsrbijeav” objavio samo deo onoga što je rekao građanima, ali to je onaj najvažniji deo.

– Posetio sam Milana Bogdanovića u bolnici, ponosnog oca troje dece, koji je primio metak samo zato što neko nije mogao da istrpi da postoje ljudi koji drugačije misle i drugačije vide budućnost Srbije – naveo je Vučić.

– Iskra slobode najsnažnije svetli i nastala je ovde, u Ćaćilendu! Ovo je najslobodnije mesto u srcu Evrope, mesto koje se suprotstavljalo okupaciji i uništenju naše zemlje i svih onih koji su cenili slobodu više od svega.

– Pokazali su nam da su u stanju da ruše sve pred sobom, ali mi moramo da budem drugačiji i da se ponašamo odgovornije, da im pružamo ruku iz dana u dan. Moramo da napravimo razliku zbog budućnosti Srbije, ali nećemo da uzvraćamo, samo ćemo još snažnije da se borimo. Naši ciljevi su mir, sloboda i nezavisna Srbija.

– Beskrajno hvala svima što ste došli večeras, hvala zbog Milana! – zaključio je predsednik Srbije.

 

