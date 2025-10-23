Dačić: Policija će prvog novembra biti neprimetna ako ne bude napada i sukoba

Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je danas da će 1. novembra, za kada su studenti u blokadi najavili okupljanje u Novom Sadu, policija “strogo kao i uvek, biti čak i neprimetna ukoliko ne bude napada, sukoba i remećenja javnog reda i mira”.

“Svako ima pravo da iznosi svoje političke stavove. Mirne demonstracije su uvek dozvoljene, ali sigurno mislim da to nije dan kada bilo ko treba da računa na to da se izazivaju bilo kakvi sukobi. Međutim, kada imate nekoga kome odgovara da dođe do sukoba, kada imate nekoga kome očigledno ne odgovara da bude mir i politička stabilnost, jer u tome ne može da se ostvari ta ideologija što gore to bolje‚ onda morate i da se spremate na takvu vrstu mogućnosti” rekao je Dačić za RTS.

Ukazao je da istraga nije u kompetenciji Ministarstva unutrašnjih poslova i naglasio da je uloga policije uvek bila i biće da pomažu ljudima, dodajući da su srpski policajci i vatrogasci i 1. novembra prošle godine, kada je došlo do pada nadstrešnice u Novom Sadu, spašavali građane.

Ministar policije je takođe pozvao na mir i na suzdržanost.

(RTS)