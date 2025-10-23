POLEN U PANČEVU: Još malo korova

U 42. kalendarskoj nedelji, od 13. do 19. oktobra, u vazduhu Pančeva merni uređaji Zavoda za javno zdravlje zabeležili su niske koncentracije polena ambrozije, štira, bokvice, četinara, trave i koprive. Za ovu nedelju prognoziran je dalji pad koncentracije polena svih biljaka koje još cvetaju.

Niske koncentracije polena i nastavak toplog vremena preduslovi su za aktivnosti na otvorenom, savetuje prim. dr Dubravka Nikolovski iz Zavod za javno zdravlje Pančevo.

(Pančevac)