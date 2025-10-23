Pančevo Servisne informacije

POLEN U PANČEVU: Još malo korova

Sezona cvetanja polako izmiče, poslednje merenje 2. novembra

23.10.2025

Foto: Pančevac / N. S.
Gradski park Pančevo

U 42. kalendarskoj nedelji, od 13. do 19. oktobra, u vazduhu Pančeva merni uređaji Zavoda za javno zdravlje zabeležili su niske koncentracije polena ambrozije, štira, bokvice, četinara, trave i koprive. Za ovu nedelju prognoziran je dalji pad koncentracije polena svih biljaka koje još cvetaju.

Niske koncentracije polena i nastavak toplog vremena preduslovi su za aktivnosti na otvorenom, savetuje prim. dr Dubravka Nikolovski iz Zavod za javno zdravlje Pančevo.

