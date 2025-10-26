Ovo su prosečne plate u regionu: Evo kako se kotira Srbija

Podaci za leto 2025. godine pokazuju da se prosečne plate u regionu kreću u rasponu od 740 do 1.444 evra. Hrvatska je ubedljivi lider, sa prosečnom neto platom od 1.444 evra (jun 2025. godine).

Hrvatsku sledi Crna Gora, koja je najrevnosnija u objavljivanju statistike. Tamo je prosečna zarada bez poreza i doprinosa u avgustu iznosila 1.015 evra.

Srbija kaska za ove dve zemlje, ne samo u pogledu vremena objavljivanja podataka, već i visine zarade. Prosečna plata u Srbiji iznosila je 932 evra (jul 2025. godine).

Bosna i Hercegovina ima podeljenu statistiku:

U Federaciji BiH prosečna plata je u avgustu iznosila 797 evra.

Republika Srpska je u junu dostigla prosečnu zaradu od 782 evra.

Najniže plate na ovoj listi su u Makedoniji, gde je prosečna zarada u aprilu ove godine iznosila oko 740 evra.

Dakle, region se ovog leta kretao između 740 i 1.444 evra, a Srbija se našla na sredini te liste.

(Kamatica.com)