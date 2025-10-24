Mališani prikupili 1.000 KG odeće i obuće

Do sada je u okviru dve akcije „Smanji otpad – doniraj odeću“ sakupljeno više od 2 tone pomoći, koja će biti namenjena deci iz Doma za decu i omladinu „Vera Radivojević“ iz Bele Crkve.

Ekološko-humanitarna akcija „Smanji otpad – doniraj odeću“, u organizaciji JKP „Drugi oktobar“ i Grada Vršca, nastavljena je na platou Agriko pijace, gde je prikupljeno više od 1.000 kilograma odeće i obuće.

Do sada je u okviru dve akcije ukupno sakupljeno više od dve tone pomoći, koja će biti namenjena deci iz Doma za decu i omladinu „Vera Radivojević“ iz Bele Crkve.

Poseban doprinos dali su najmlađi sugrađani – deca iz vrtića i osnovnih škola, koja su pokazala koliko je važno od malih nogu razvijati svest o očuvanju životne sredine i humanosti.

Ispred JKP „Drugi oktobar“, prisutne je pozdravila Marijeta Banda, rukovodilac sektora zelenila, dok je u ime Grada Vršca akciju podržao Mario Opričić, član Gradskog veća za zaštitu životne sredine.

Grad Vršac, na čelu sa gradonačelnicom Draganom Mitrović, nastavlja da povezuje ekološke i humanitarne vrednosti kroz zajedničke aktivnosti koje okupljaju sve generacije.

U narednom periodu planiran je humanitarni eko bazar, kao i sadnja drveća u naselju Mali Rit i na delu Vršačkog brega koji je nedavno bio zahvaćen požarom.

Za kraj novembra najavljeno je održavanje Eko kviza, gde će mladi pokazati svoje znanje i ljubav prema prirodi.

(Pančevac)

Mališani se uključili u akciju Smanji otpad – doniraj odeću