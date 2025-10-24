Recept za belolučene paprike koje čuvaju ukus domaće kuhinje

Kada jesen oboji pijace u crveno, a vazduh zamiriše na pečene paprike, svaka domaćica zna – vreme je za zimnicu.

Među svim specijalitetima, jedno jelo zauzima posebno mesto – belolučene paprike. Taj spoj pečenih paprika, belog luka i kiselkastog preliva već decenijama je simbol domaće kuhinje, okupljanja i topline porodične trpeze. Njihov ukus vraća u detinjstvo, na trenutke kada su se tegle slagale u špajz i kada se čekalo da paprike „odstoje“ i upiju sve začine.

Belolučene paprike nisu samo jelo – one su tradicija. I dok se recepti blago razlikuju od kuće do kuće, suština ostaje ista: jednostavnost, kvalitetne namirnice i mnogo ljubavi.

Sastojci:

5 kg mesnatih crvenih paprika

300 g belog luka

1 veza peršuna

150 ml sirćeta (9%)

150 ml ulja

2 kašike soli

1 kašika šećera

Biber u zrnu (po ukusu)

Priprema:

1. Paprike operite i stavite da se peku – možete koristiti ringlu, rernu ili roštilj. Pecite ih dok ne dobiju ravnomernu, rumenu koricu i karakterističan miris dima. Nakon pečenja, stavite ih u veću posudu, poklopite i ostavite 15–20 minuta da „odstoje“. Para će omekšati koru, pa će se paprike lakše oljuštiti. Zatim ih pažljivo očistite od kožice i semenki, vodeći računa da ostanu cele i meke.

2. U posebnoj posudi sjedinite ulje, sirće, so i šećer. Dodajte sitno seckani beli luk, naseckan peršun i nekoliko zrna bibera. Ova marinada daje paprikama onaj prepoznatljiv miris i pikantan ukus. Sve dobro promešajte dok se sastojci ne sjedine i so i šećer ne rastvore. Marinadu je najbolje praviti neposredno pre ređanja paprika, kako bi sveže arome bile najizraženije.

3. U veću teglu ili posudu redjajte paprike sloj po sloj. Nakon svakog sloja prelijte ih pripremljenom marinadom, pa nastavite dok ne utrošite sve paprike. Na kraju ih lagano pritisnite tanjirom ili pritiskivačem, kako bi ispustile prirodni sok i upile sve začine. Ostavite ih da odstoje na hladnom mestu ili u frižideru najmanje 24 sata pre služenja – tada postižu savršen balans ukusa.

Kako ih čuvati i koliko dugo su dobre za jelo?

Kada se dobro pripreme i pravilno zatvore, belolučene paprike mogu da stoje mesecima. Čuvajte ih u sterilnim teglama, u frižideru ili hladnoj, tamnoj prostoriji poput špajza.

Važno je da paprike uvek budu potpuno potopljene u marinadu – ako primetite da je nivo tečnosti opao, dolijte malo ulja i sirćeta u istom odnosu. Na ovaj način, paprike mogu trajati i do šest meseci, zadržavajući svežinu, aromu i boju.

(24sedam.rs)