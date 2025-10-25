Kovin: Održano takmičenje u kalestenici, ovo su rezultati

U prostoriji teretane „Ustanove za sport“ Kovin, održano je takmičenje u kalistenici, koje je okupilo brojne ljubitelje vežbanja, rekreacije i zdravog načina života.

Događaj je bio posvećen promovisanju fizičke aktivnosti, snage i izdržljivosti kroz discipline: zgibovi, sklekovi i propadanja.

U prijatnoj atmosferi, uz bodrenje navijača, prijavljeni takmičari su pokazali odličnu kondiciju, izdržljivost, volju i borbeni duh.

Učesnici su se nadmetali u više kategorija, pokazujući visok nivo fizičke pripremljenosti i sportske discipline.

Najuspešniji takmičari ovogodišnjeg događaja bili su:

Disciplina zgibovi:

1. mesto: Mladen Dotlić

2. mesto: Bojan Spasić

3. mesto: Josif Lacmanović

Disciplina propadanje:

1. mesto: Bojan Spasić

2. mesto: Mladen Dotlić

3. mesto: Damjan Mumović

Disciplina sklekovi:

1. mesto: Bojan Spasić

2. mesto: Damjan Mumović

3. mesto: Vukašin Vučić

Takmičenje je proteklo uz odličnu organizaciju, fer nadmetanje i velikom sportskom druženje.

Za najboljeplasirane takmičare organizator je obezbedio pehare, a zlatne medalje su uručene svim učesnicima.