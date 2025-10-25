Kovin: Održano takmičenje u kalestenici, ovo su rezultati
U prostoriji teretane „Ustanove za sport“ Kovin, održano je takmičenje u kalistenici, koje je okupilo brojne ljubitelje vežbanja, rekreacije i zdravog načina života.
Događaj je bio posvećen promovisanju fizičke aktivnosti, snage i izdržljivosti kroz discipline: zgibovi, sklekovi i propadanja.
U prijatnoj atmosferi, uz bodrenje navijača, prijavljeni takmičari su pokazali odličnu kondiciju, izdržljivost, volju i borbeni duh.
Učesnici su se nadmetali u više kategorija, pokazujući visok nivo fizičke pripremljenosti i sportske discipline.
Najuspešniji takmičari ovogodišnjeg događaja bili su:
Disciplina zgibovi:
1. mesto: Mladen Dotlić
2. mesto: Bojan Spasić
3. mesto: Josif Lacmanović
Disciplina propadanje:
1. mesto: Bojan Spasić
2. mesto: Mladen Dotlić
3. mesto: Damjan Mumović
Disciplina sklekovi:
1. mesto: Bojan Spasić
2. mesto: Damjan Mumović
3. mesto: Vukašin Vučić
Takmičenje je proteklo uz odličnu organizaciju, fer nadmetanje i velikom sportskom druženje.
Za najboljeplasirane takmičare organizator je obezbedio pehare, a zlatne medalje su uručene svim učesnicima.