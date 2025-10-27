Pančevački penzioneri najbolji šahisti u Srbiji

Šahisti članovi Gradskog udruženja svih penzinera Pančeva na rebubličkom takmičenju koje je održano od 29.septembra do 3. oktobra u Vrnjačkoj banji osvojili su prvo mesto i zlatnu medalju čime su ponovili prošlogodišnji uspeh, prenosi RTV Pančevo.

U ukupnom plasmanu na ovom takmičenju mešovita ekipa iz Pančeva osvojila je četvrto mesto.

U Vrnjačkoj banji je od 29. septembra do 3.oktobra održan je 18 Sabor penzionera, olimpijade sporta, zdravlja i kulture trećeg doba, na kojoj su šahisti osvojili prvo mesto. Prema rečima kapitena ekipe Živadina Mitrovića oni su u poslednji tri godine imali 15 mečeva i isto toliko pobeda. Ekipu čine šahisti koji se aktivno bave ovom veštinom.

Na prvoj tabli je bio Miloš Živanović FIDE majstor, na drugoj Kosta Orlov isto FIDE majstor i na trećoj tabli sam bio ja. Bilo je 48 ekipa, igralo se 5 kola, 15 minuta po takmičaru, zadovoljan sam igrom ali je tu i kvalitet u pitanju. Svi se mi u Srbiji takmičimo u ligama, aktivni smo igrači. Prioritet je uvek prvo mesto i mi igramo uvek za prvo mesto

Osim šahista, mešovita ekipa Gradskog udruženja svih penzinera Pančeva takmičila se u više dispcilina i osvojila četvrto mesto u republici. Naši su se takmičili u šahu, fudbalu, golići, pikadu, brzom hodanju i košarci. Dvoje takmičara nam je falilo i onda bi bili verovatno prvi, ovako smo zadovoljni 4 mestom. U šahu smo poslednjih godina prvi, jer to je jaka konkurencija, bez izgubljene partije osvojili smo prvo mesto i zlatnu medalju

Simo Trkulja, predsednik Gradskog udruženja svih penzionera Pančeva ponosan je na uspeh pančevačkih ekipa, što je bio povod i za proslavu zbog odličnih rezultata.

Sve ovo što smo mi uradili dosad je simbioza grada i njihove volje, želje i treninga, tako smo došli do ovih rezultata. Ja pozivam i ostale penzionere koji nisu članovi Udruženja a imaju sklonost ka sportu i muzici, umetnosti , imamo 10 – tak različitih sekcija da nam se pridruže. Bez Grada i njihove pomoći ovo udruženje ne bi ni moglo postojati. Ovo udruženje, njegovi sportisi i muzičari postal su brend ovoga grada. Ja kao predsednik se ponosim njima, a mislim da to može i grad i čitava regija

Osim šahista, hor pančevačkih penzionera, koji je osnovan tek pre dve godine, je na 20 smotri horova penzionera Srbije koja je odražana u Aranđelovcu, osvojio drugo mesto.

(Pačevac/RTV Pančevo)