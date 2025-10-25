Pančevo: Održana prva “Serbia backyard ultra“ trka

U organizaciji Udruženja „ Heartbeat Event“ danas se u Pančevu održava trka „Serbia backyard ultra“. Sa starta je u prvom krugu krenulo oko 150 takmičara, prenso RTV Pančevo.

Krug dužine 6. 706 metara svaki takmičar treba da istrči u roku od 60 minuta ili ranije i time se kvalifikuje za sledeći krug koji počinje na svakih sat vremena. Cilj takmičenja je obaranje ličnog rekorda i pomeranje sopstvenih granica. Pobednik trke je takmičar koji poslednji istrči krug za sat vremena.

Zvono kojim je otpočela trka simbolizuje buđenje naročito za učesnike koji če provesti sate na stazi. Kako je protekao prvi krug za našu televiziju saznali smo od prvopristiglog takmičara Kostu Novakovića.

Zbog težine trke pobednik će biti proglašen u muškoj i ženskoj konkurenciji, dok će i ostali učesnici koji završe trku dobiti simbolične nagrade za učešće. Prema navodima organizatora trka će se održavati jednom godišnje, te ukoliko ste propustili ovu, bićete u prilici iduće godine da ispitate svoje granice.

