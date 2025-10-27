Aleksa Rakonjac osvojio dve medalje

Proteklog vikenda je u hrvadskom gadu Solinu održan tradicionalni međunarodni turnir Salona dc open, vazdušnim sportskim oružjem za juniorske i seniorske kategorije, na kojem su nastupila dva člana Streljačke družine“Pančevo 1813“ sa trenerom Ljubišom Rakonjcem.

Aleksa Rakonjac se okitio sa dve medalje, mada mu je i treća za malo izmakla.

Najpre je Aleksa nastupao u juniorskoj kategoriji i osvojio zlatnu medalju vazdušnom puškom, sa rezultatom od 630,1 kruga, koji mu je doneo i srebrnu medalju u konkurenciji seniora.

Drugog dana takmičenja su nastupali svi samo u jakoj seniorskoj konkurenciji, u kojoj je Aleksa osvojio drugo mesto i kvalifikovao se za finalni meč sa rezultatom od 628,8 krugova.

U finalu od osam najboljih seniora Aleksa je osvojio četvrto mesto, mada mu je treća medalja bila vrlo blizu. Nastupala je i Iva Rakonjac ali nije uspela da se kvalifikuje za finale i borbu za medalje.

Ovo takmičenje je i poslednje pred Prvenstvo Sveta u Kairu, na koje putuje Aleksa Rakonjac već za nedelju dana.

Osvojene tri medalje, Ognjen Dželetović je osvojio srebrnu medalju puškom,a pištoljem su osvojili bronzane medalje Petra Papić i Vuk Vojnović

Proteklog vikenda je najmladjih sedmoro takmičara Streljačke družine“Pančevo1813“ učestvovalo na drugom kolu Lige pionira Vojvodine u Staroj Pazovi, u disciplinama iz sportske vazdušne puške i pištolja. Ognjen Dželetović je osvojio srebrnu medalju sa 178 krugova iz vazdušne puške “Zastava“u kategoriji pionira, koji su ekipno četvrti. Nastupali u pored Ognjena , Marko Brakussa 148 i Vuk Vojnović sa 152 krugova za ekipu ,a pojedinačno Vukašin Šušić, Stefan Šušić i pionirka Elena Flora sa rezultatom od 168 krugova(osma).

Petra Papić je osvojila bronzanu medalju vazdušnim pištoljem sa rezultatom od 161 krug, a sa 140 krugova je Vuk Vojnović osvojio bronzanu medalju u kategorii pionira. Nastupili su pojedinačno Stefan i Vukašin Šušić ,Ognjen Dželetović i Marko Brakus i bili prvi ekipno obzirom da su jedini bili kompletni.

Treće kolo će biti održano 16.novembra u Sremskoj Mitrovici, a do kraja godine još u Zrenjaninu i Kikindi.

(Pančevac)