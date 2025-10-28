Šahovski mini turnir Vršac 2025: Viktor Panić pobednik

Šahovski klub „Bora Kostić“ iz Vršca je, u svojim prostorijama, od 17. do 19. oktobra organizovao otvoreni mini-turnir u standardnom šahu „Vršac 2025“.

Okupilo se 27 takmičara iz Bosne i Hercegovine, Rumunije, Turske i Srbije. Ono što je posebno krasilo ovaj lep događaj je to što su se okupili šahisti različite životne dobi i šahovske veštine, da međusobno, potpuno ravnopravno, podele tablu sa 64 polja.

Igralo se pet kola, po Švajcarskom sistemu parovanja. To ga svrstava u kategoriju tako zvanih „vikend turnira“. Direktor turnira je bio velemajstor Boban Bogosavljević, a glavni sudija Petar Stajić, FIDE arbitar. Obojica su iz „grada pod kulom“.

Na kraju, ovom turniru nije nedostajalo ni neizvesnosti. Prva trojica su imala po četiri poena, pa je raspored nagrada morao da odluči skraćeni Buholc. Najbolje dodatne kriterijume je imao Viktor Panić, iz BiH, pa je on osvojio i prvu nagradu u iznosu od 15000 dinara. Njega su pratili Ilija Milić na drugom i Veljko Dikić na trećem mestu. Pored njih, nagrađeni su i takmičari do šestog mesta: Lazar Petrović, Đorđe Mitrovanov i Aleksandar Đilas.

Organizator je obezbedio i robne nagrade za dva najuspešnija polaznika šahovske škole kluba iz Vršca, Vasilija Ankića i Dušana Vidakovića. Obojica su imali po 2,5 poena.

(EVršac)