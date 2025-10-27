Vučić posle sastanka sa delegacijom MMF-a: U fokusu bili i mogući scenariji vezani za NIS

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa predstavnicima Misije Međunarodnog monetarnog fonda u Srbiji, na čelu sa šefom Misije Anet Kjobe, sa kojima je razgovarao o aktuelnim ekonomskim kretanjima, fiskalnoj politici i reformskim prioritetima Srbije.

Vučić je na Instagramu naveo da je “naš zajednički cilj očuvanje stabilnosti, fiskalne discipline i dalji ekonomski rast zasnovan na odgovornim politikama i reformama”, ističući da Srbija dosledno ispunjava obaveze iz aktuelnog aranžmana sa MMF-om i pokazuje da je pouzdan i predvidiv partner.

Predsednik je dodao da su tokom sastanka razmatrane ključne teme, među kojima su fiskalna pravila i značaj ispunjenja ciljanog deficita, povećanje plata u javnom sektoru u skladu sa dogovorenim okvirom, kao i fiskalni rizici koji se odnose na javna preduzeća i lokalne samouprave.

Vučić je naglasio da je posebna pažnja posvećena merama za ograničavanje trgovinskih marži, novim zakonskim rešenjima u oblasti tržišne regulative i zaštite potrošača, kao i planovima za dalju liberalizaciju tržišta i jačanje konkurencije.

– U fokusu su bila i pitanja nastavka reformi u poreskoj upravi, unapređenje javnih investicija, modernizacija energetskog sektora, kao i mogući scenariji vezani za NIS i mere koje preduzimamo radi očuvanja sigurnosti snabdevanja i stabilnosti tržišta energenata – naveo je Vučić.

Predsednik je dodao da je razgovarano i o sprovođenju projekata u okviru programa „Skok u budućnost – Srbija 2027“, koji će doprineti ubrzanju privrednog rasta i stvaranju novih radnih mesta.

– Iako smo suočeni sa velikim izazovima izazvanim trgovinskim nesuglasicama i tarifnim uslovljavanjima, uveren sam da ćemo kroz nastavak saradnje sa MMF-om nastaviti da jačamo otpornost naše ekonomije, čuvamo makroekonomsku stabilnost i obezbedimo još bolje uslove za investicije, razvoj i viši životni standard građana Srbije – istakao je Vučić.

(Pančevac)