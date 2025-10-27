Pančevo Politika i društvo

Izborna Skupština Sportskog saveza Pančevo: Zoran Ašanin novi predsednik

16:01

27.10.2025

Foto. Sportski savez Pančevo

Na redovnoj izbornoj Skupštini Sportskog saveza Pančevo, izabrano je novo rukovodstvo. U naredne četiri godine predsednik Saveza biće Zoran Ašanin dok će funkciju prvog operativca preuzeti Joška Duduj.

Takođe, izabrani su članovi NO i UO Sportskog saveza Pančevo u sastavu:
NO SSP: Violeta Andulajević, Nikola Uskoković i Radomir Isailović.
UO SSP: Milenko Čučković, Mirjana Savkov, Nedeljko Topić, Zoran Kocić, Stanko Vilenica, Marinel Lazar, Ivan Milivojević, Nebojša Marković, Stanimir Pavlović, Ruslana Lucenko Petrin i kao predsednik Zoran Ašanin.

(Pančevac/S.L)

