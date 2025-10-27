Tri odličja za KK Mladost u Mladenovcu

Najbolji kadeti i juniori u našoj zemlji nadmetali su se prošlog vikenda na Prvenstvu Srbije u karateu koje je održano u Mladenovcu.

KK Mladost se predstavio sa sedam svojih boraca, a svi su se nadmetali u borbama. Iako je izborio plasman na državni šampionat, Stefan Patalov nije nastupao zbog povrede.

Bronzane medalje osvojili su kadeti Danka Drljača, Marija Mihaljčić i Nemanja Računica. Iako su se dobro borili, bez trofeja su ostali: Filip Vujinović, Miloš Čogurić, Milica Vuković i Iva Rakić.

Ekipu Mladosti predvodili su treneri Miloš i Tihomir Makitan.

(Pančevac/S.L)