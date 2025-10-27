Pančevo Sportska dešavanja

Tri odličja za KK Mladost u Mladenovcu

Bronzane medalje osvojili su kadeti Danka Drljača, Marija Mihaljčić i Nemanja Računica.

16:30

27.10.2025

Foto: Sportski savez Pančevo

Najbolji kadeti i juniori u našoj zemlji nadmetali su se prošlog vikenda na Prvenstvu Srbije u karateu koje je održano u Mladenovcu.

KK Mladost se predstavio sa sedam svojih boraca, a svi su se nadmetali u borbama. Iako je izborio plasman na državni šampionat, Stefan Patalov nije nastupao zbog povrede.

Bronzane medalje osvojili su kadeti Danka Drljača, Marija Mihaljčić i Nemanja Računica. Iako su se dobro borili, bez trofeja su ostali: Filip Vujinović, Miloš Čogurić, Milica Vuković i Iva Rakić.

Ekipu Mladosti predvodili su treneri Miloš i Tihomir Makitan.

 

Прикажи ову објаву у апликацији Instagram

 

Објава коју дели Sportski savez Pancevo (@sportskisavezpancevo)

(Pančevac/S.L)

