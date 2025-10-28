JABUKA: Sjaj čarolije sveta glume na 22. Dečjem pozorišnom festivalu

Ovogodišnji 22. Dečji pozorišni festival u Jabuci otvoren je u subotu, 25.

oktobra, u lokalnom Domu kulture „Kočo Racin”.

Na veselu atmosferu uticalo i to što je, prema uvreženom običaju, ta prelepa manifestacija otvorena nastupom domaćeg Pozorištanca „Mali princ”, koje je izvelo komad „Tajna začaranog ostrva”.

Prema rečima režiserke Ivane Ivanoski, ovu predstavu su najmlađi članovi jabučkog teatra, koje oko četvrt veka funkcioniše pod okriljem jabučkog Doma kulture, pripremili s mnogo truda, smeha i ljubavi.

– Ovi mali glumci nas vode na neobično ostrvo, gde čarolija nikada ne spava. Tamo smo naučili koliko su hrabrost, prijateljstvo i vera u dobro važni i koliko svet može biti lep kada ga gledamo očima deteta – kaže Ivana.

Pored nje, u režiji ovog prelepog komada učestvovala je i Miljana Ivanoski.

Vredi istaći i da se ulozi kapetana sjajno snašao Andrej Pavić, kao i gusari Sofija Pavić i dva Vukašina – Petrovski i Stojanović.

Upečatljive su bile i vile Milica Gaćeša, Lena Naumovski, Magdalena Mihajlović i Anđela Stojanović, kao i njihova predvodnica Maša Gaćeša.

Usledio je nastup članova beogradskog pozorištanca „Jelenica”, koji su se predstavili komadom „Princeza i princ žabac”, čime je program nastavljen u istom bajkovitom ritmu.

Prvi dan zatvorio je teatar „Zvezdica” iz Zrenjanina, čiji su članovi odglumili „Škrtog berberina”.

Drugog dana, u nedelju, 26. oktobra, najpre je beogradsko pozorište „Zvezdarište” odigralo komad pod nazivom „Kapetan Kuka i svet nikad odraslih”.

Mina Ćirić je napisala scenario i režirala predstavu Luke Potparića, koja je pokupila brojne nagrade na raznim dečjim festivalima.

Sama radnja je zabavnog i edukativnog karaktera i sve vreme ima na sceni odnos borbe dobra i zla, nakon čega, naravno, uvek dobro pobedi, a tu je i neizbežna pouka.

U svemu tome najvažniji je taj svet nikad odraslih, gde se Petar Pan predstavlja kao Petar Pantić i pokušava da se vrati svom ozbiljnom poslu, ali ga vuku sve te dečje igrarije.

Tako se kroz ovu predstavu provlači poruka „da sačuvamo dete u sebi i laže ko kaže drugačije, jer život je lep, bajke mi”. To je osim samoj deci upućeno i njihovim roditeljima, koji ih dovode na predstave.

Putujuće pozorište „Meri Popins” predstavilo je „Čaroliju pozorišne bajke”.

Želja autora ovog dela bila je da deci približi šta je to pozorište i kako se njime glumci inficiraju.

Prema rečima Simone Stanković, u čijoj je produkciji i ovaj komad interaktivnog karaktera, u njemu su sve vreme deca i učesnici u radnji, jer je važno da se nauče pozorišnom bontonu i da sve vreme budu deo te priče, koja je prilagođena dečjoj pažnji.

– Glavna pouka predstave je da oni sutra budu prava pozorišna publika, zajedno sa onim „svečano obećavam da neću da pričam, da ću iz pozorišta izaći za dva broja veći, odnosno pametniji”. To je i nasuprot aktuelnoj svakodnevici, gde je sve prebrzo, sve na klik, a Oksfordova ključna reč prošle godine bila je da je to „truljenje mozga”. I upravo ova živa priča je protiv tog truljenja mozga, nastala s ciljem da deca uključe svoje vijuge i sve vreme se voze s glumcima kako bi saznali šta je dalje, šta

i kako treba da reše – navodi ona.

Predstava je na kraju na noge podigla mališane, koji su igrali uz sada već čuvenu numeru „A ram sam sam”.

Zavesu na ovogodišnji festival spustila je jabučka „Glumionica”, koju godinama uspešno predvodi pomenuta Simona Stanković, a ovog puta je u tom interaktivnom duhu prikazala kako „Spajdermen kroz vreme rešava probleme”.

Direktorka Doma kulture „Kočo Racin”, Marijana Zagorac, istakla je da je ovim na najlepši način nastavljena tradicija ne samo Dečjeg pozorišnog festivala već i rada pozorištanca „Mali princ”.

– Naša dramska sekcija postoji već oko četvrt veka i redovno pravi dečje predstave, a kao i dosad, ponovo su otvorili festival. Vodi je Ivana Ivanovski i pod njenom palicom uspešno funkcionišu mlađa i starija grupa, kao i oni, da kažem, veterani. Pored njih, na festivalu je, po tradiciji, učestvovala i jabučka „Glumionica”, to jest deca koja rade za decu. Po tome je naše mesto fenomen u regionu i šire, jer ima dve takve sekcije. Inače, ni ove godine nisu izostale profesionalne pozorišne grupe i mislim da tako imamo zaokruženu manifestaciju za sve dečje ukuse – navodi direktorka.

Ona je napomenula i da su festival podržali Pokrajinski sekretarijat za kulturu i Grad Pančevo, kao i žitelj Jabuke Goran Andrijevski, vlasnik zanatske radnje „ZR zanat 01”.

(Pančevac/J. Filipović)

