Prvenstvo Srbije u krosu: 3 medalje za atletičare Dinama

Sanja Marić osvojila je srebrnu medalju u trci na 4.000m u konkurenciji starije juniorke, plasirala se u reprezentaciju Srbije za Prvenstvo Balkana i kros Evrope.

Atletičari Dinama iz Pančeva osvojili su tri medalje na Prvenstvu Srbije u krosu u Nišu, a Sanja Marić plasirala se u reprezentaciju Srbije za Prvenstvo Balkana i kros Evrope.

Najbolji atletičari Srbije okupili su se u Nišu, jer je ovo i izborno takmičenje za kros prvenstva Balkana i kros Evrope. Atletski klub „Dinamo“ ponovo kao jedini reprezent pančevačke atletike imao je izvanredan nastup.

Osvojene su tri medalje. Sanja Marić, najuspešnija pančevačka atletičarka osvojila je srebrnu medalju u trci na 4.000m u konkurenciji starije juniorke.

„Ona je izuzetnom trkom obezbedila mesto u reprezentaciji Srbije za Prvenstvo Balkana u Rumuniji kao i za Prvenstvo Evrope u Portugaliji. Sjajan završetak sezone za izuzetnu Sanju Marić koja će tek pokazati svoj raskošni talenat“, kaže njen trener prof. Ljupčo Cvetkoski.

(Pančevac/Vojvodinauživo)