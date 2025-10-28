Narodni muzej: Osnovci oduševljeni kreativnom radionicom

Narodni muzej Pančevo u saradnji sa NTC Pančevo pripremio je i realizovao radionicu koja je svojim karakterom bila istovremeno i kreativna i edukativna.

Radionica je održana za vikend s ciljem da na inovativan način približi deci značaj i ulogu muzeja kao ustanove kulture. Učesnici radionice bila su deca od prvog do petog razeda osnovnih škola.

Radionicu su vodile mr Aleksandra Golubov, kustos i rukovodilac pedagoškog odeljenja muzeja i Ivana Veljin Otašević ispred NTC Pančevo.

Baš kao što i NTC Pančevo kroz kreativno razmišljanje i igru razvija kod dece želju za sticanjem novih saznanja, tako je i ova radionica osmišljena. Putem upoznavanja eksponata stalne postavke muzeja na osnovu asocijacija, ključnih pojmova i detalja, saznali su nešto za njih potpuno novo i skriveno.

Naučili su, pored ostalog, šta je to gramofon i kako je radio, ko je nosio zastavu Srpskog vojvodstva, ko je naslikao portrete poznatih Pančevaca, šta je to legat… Dali smo odgovore na brojna zanimljiva pitanja.

Nakon stalne postavke, učesnici su ušli u čuveni zatvor muzeja. Ispričali smo im priču i o ovom prostoru.

Kreativni deo radionice zamenio je edukativni. U galerijskom prostoru muzeja, gde su trenutno izložena dela umetnika sa ,,56. likovne kolonije Deliblatski pesak”, deca su vajala predmete koja su videla na stalnoj postavci i ostavila na njih najjači utisak. Projekcija slajdova sa eksponatima u okviru ,,radnog prostora”, olakšala je posao mladim kreativcima.

Više od 20 mališana maštalo je i stvaralo. Deo njihovih ,,umetničkih dela” ostao je kao poklon muzeju. Ideja je da se radovi izlože na jednoj zajedničkoj većoj izložbi dečijih radova nastalih u proteklom periodu.